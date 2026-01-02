Senzacija u najavi, Mourinho i treći puta spreman preuzeti Chelsea?

Podijeli :

AP Photo/Khalil Hamra via Guliver

Nogometna javnost u Engleskoj bruji o mogućnosti koja bi, ako se realizira, izazvala pravi potres – José Mourinho navodno je spreman vratiti se na klupu Chelseaja.

Nakon što je Enzo Maresca dobio otkaz zbog slabih rezultata, klub sa Stamford Bridgea traži novog menadžera, a ime slavnog Portugalca ponovno se pojavljuje u eteru.

Iako zasad nije među službenim kandidatima, izvori tvrde da bi Mourinho bez puno oklijevanja napustio Benficu i vratio se u London ako bi dobio poziv iz Chelseaja.

„José Mourinho želi ponovno biti trener Chelseaja i prihvatio bi posao ako bi ga klub kontaktirao. Chelsea je njegova prava ljubav, ali čini se da osjećaji nisu obostrani. Uprava kluba traži moderniji trenerski profil“, navodi Indykaila. Unatoč snažnoj povezanosti i bogatoj zajedničkoj prošlosti, čini se da Chelsea trenutačno gleda prema drugačijem smjeru, pa je Mourinhov povratak zasad više romantična ideja nego konkretan plan.

Mourinho je Chelsea vodio u dva razdoblja. Prvi put je stigao 2004. godine i, u eri Romana Abramoviča, prekinuo višedesetljetni post kluba bez naslova prvaka Engleske, a klub je napustio 2007. Drugi mandat započeo je 2013., no završio je krajem 2015. nakon pada forme i rezultata. U ta dva razdoblja osvojio je tri naslova Premier lige, FA kup, tri Liga kupa i Community Shield.

Aktualnu sezonu Portugalac je započeo na klupi Fenerbahčea, no brzo je razriješen dužnosti, nakon čega je preuzeo Benficu – klub u kojem je započeo svoju trenersku karijeru. Tijekom godina vodio je i Porto, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham i Romu.