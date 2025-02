Kevin De Bruyne sletio u Osijek, evo koji je razlog

Kevin De Bruyne (33), jedan od najboljih veznjaka današnjice i igrač Manchester Cityja, sletio je u Osijek prije nego što je kombijem otputovao u Beograd na tretman kod Marijane Kovačević, poznate fizioterapeutkinje specijalizirane za liječenje sportskih ozljeda.

Kovačević je ranije liječila brojne vrhunske nogometaše, uključujući Luku Modrića, Ivana Perišića i Joška Gvardiola.

U razgovoru za TV Prvu Kovačević je opisala svoje tretmane: “Osnovno pravilo je da kad klub šalje igrača na tretman, prvo njihov liječnik napravi dijagnostičku snimku. Ako se bilo što dovede u sumnju, moj tim napravi dodatne snimke, na osnovu kojih procjenjujem vrijeme oporavka.

To može trajati od jednog do sedam dana. Poslije liječenja i kontrolne snimke pacijent je spreman za uobičajen trening. Pritom nema mjesta za pogrešku, ne želim žuriti s procesom oporavka i nema požurivanja u trenažni proces.

Nakon mojih tretmana mišić je potpuno nov. Nema traga bivše ozljede. Pošto je mišić potpuno nov – nema ožiljaka, sjene, fibroze, nema ni mogućnosti da dođe do recidiva, to je druga stavka revolucionarne metode. Po završetku terapije napravi se snimka da bi se to provjerilo. Znači, poanta je da dođe do potpune regeneracije mišića.”