Igrač za kojeg se govori da je budući kapetan Liverpoola potpisao novi ugovor

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AP Photo/Jon Super via Guliver

Liverpool je službeno obznanio da je novi ugovor, na pet godina, potpisao 25-godišnji mađarski nogometaš Dominik Szoboszlai.

„Mislim da osobno, kao i klub, možemo postići još više i zato ostajem vjeran Liverpoolu i dalje. Kada sam prvi put došao u Liverpool rekao sam sebi da želim sve osvojiti i taj se motiv nije promijenio“, rekao je ovim povodom mađarski nogometaš.

Profesionalnu karijeru Szoboszlai je počeo u Lieferingu, drugoj momčadi Red Bull Salzburga gdje je igrao kasnije, dok je prije Liverpoola još nastupao za Leipzig. Na Anfieldu je od 2023. godine, a u karijeri je skupio 65 nastupa za mađarsku reprezentaciju uz 18 pogodaka.

Među navijačima Liverpoola, mađarski veznjak uživa status igrača kojeg se smatra budućim kapetanom Redsa.

Prošle sezone Szoboszlai je postigao 13 pogodaka, a uz to je upisao 12 asistencija u 53 nastupa u svim natjecanjima za Liverpool. Postao je nakon Stevena Gerrarda prvi vezni igrač ovog kluba koji je u jednoj sezoni ostvario dvoznamenkasti broj golova i asistencija.

Ovog ljeta Liverpool je trenerski preuzeo Andoni Iraola. Prošle sezone Liverpool je završio kao peti na ljestvici Premier lige čime je osigurao igranje u Ligi prvaka iduće sezone.