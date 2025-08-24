Donnarumma sve dogovorio sa Cityjem, poznato koliko bi ga Građani trebali platiti

Transfer bi mogao vrijediti nešto manje od 50 milijuna eura, ali ovisi o odlasku Edersona, za kojeg se zanima Galatasaray.

Ako Brazilac napusti City, Donnarumma će preuzeti mjesto na vratima, dok je prošlog kola branio James Trafford koji je stigao za 30 milijuna eura, a City je izgubio 0:2 od Tottenhama.

Trener PSG-a Luis Enrique odlučio je da Donnarumma više nije dio momčadi, objasnivši: “Gigio je jedan od najboljih golmana na svijetu, ali želim drugačiji tip vratara“, zamijenivši ga tri godine mlađim Lucasom Chevalierom, dovedenim iz Lillea za 40 milijuna eura.