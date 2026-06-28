Brighton ne odustaje od Vuškovića: Spremni su Tottenhamu platiti više od 50 milijuna eura

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Pawel Andrachiewicz PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Ako posao bude završen, Tottenham će inkasirati vrtoglavu cifru.

Budućnost Luke Vuškovića i dalje je jedna od zanimljivijih tema ljetnog prijelaznog roka. Hrvatski reprezentativni stoper nalazi se na vrhu popisa želja Brightona, no Tottenham zasad nije spreman odreći se 19-godišnjeg braniča. Londonski klub odbio je već tri službene ponude, uključujući i posljednju, vrijednu oko 50 milijuna eura.

Prema pisanju talijanskog insajdera Fabrizija Romana, razgovori između dvaju klubova nisu prekinuti. Naprotiv, kontakti se nastavljaju… Brighton je spreman poslati četvrtu ponudu, a odluka o mogućem transferu mogla bi biti donesena u sljedećim danima.

Velik interes za Vuškovića nije iznenađenje nakon njegove odlične sezone na posudbi u Hamburgu. U dresu njemačkog kluba upisao je 30 nastupa u svim natjecanjima i pritom zabio šest pogodaka, što je izniman učinak za stopera. Njegove predstave nagrađene su i izborom u idealnu momčad Bundeslige.

Iako je Tottenham njegov transfer iz Hajduka dogovorio još 2023. godine, Vušković se londonskom klubu mogao priključiti tek prošlog ljeta, kada je postao punoljetan. Prije Hamburga iskustvo je skupljao na posudbama u belgijskom Westerlou i poljskom Radomiaku, dok za Spurse još nije upisao službeni nastup.

Dosad je za prvu momčad Tottenhama zaigrao samo u prijateljskom ogledu protiv Readinga, ali je i u svega osam minuta ostavio sjajan dojam postigavši pogodak i upisavši asistenciju.

Osim Brightona, za jednog od najperspektivnijih mladih stopera Europe interes navodno pokazuju i Barcelona, Real Madrid, Inter, Juventus te Bayern, što dodatno potvrđuje koliko je Vuškovićeva vrijednost porasla nakon prošle sezone.