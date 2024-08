Alisson odbio saudijske milijune: Nogomet igram iz ljubavi

Podijeli :

Guliver

Golman Liverpoola i brazilske reprezentacije, Alisson, otkrio je da je odbio ponude klubova iz Saudijske Arabije kako bi ostao na Anfieldu.

Iako su brojni bivši suigrači, poput Fabinha, Firmina i Hendersona, otišli u Saudijsku Arabiju zbog visokih plaća, Alisson je naglasio da nogomet igra iz ljubavi.

Alisson, koji je u Liverpool stigao prije šest godina iz Rome, odmah je postao ključni igrač i s klubom osvojio Ligu prvaka te dugo iščekivanu titulu prvaka Engleske. Također je izjavio da je otvoren za produljenje ugovora s Liverpoolom, koji traje još dvije godine.

“Želim ispoštovati svoj ugovor ovdje ili sklopiti novi. Zaista sam sretan. Moja obitelj je sretna. Nikad nisam došao do točke da govorim o plaćama, ali kada čujete o brojevima koje drugi igrači dobivaju, pomalo ste privučeni. To je normalno.

Na kraju krajeva, nogomet igram iz ljubavi, to je stvar koju volim raditi, ali to je naša profesija i želimo maksimalno iskoristiti godine koje imamo. Mislim da sam osobno tome otvoren, ali ne sada. Sada nije vrijeme. Dok još imam ugovor ovdje, bit ću fokusiran. Ako je u interesu kluba da me proda, onda će to biti drugačije.”