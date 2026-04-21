Predsjednik Sociedada priznao: ‘Pitao sam ChatGPT trebam li ga dovesti, rekao je – ne’

Predsjednik Real Sociedada Jokin Aperribay ispričao je kako je se obratio umjetnoj inteligenciji (ChatGPT) prije nego što je donio odluku o dovođenju Pellegrina Matarazza za trenera.
Matarazzo je došao u klub u prosincu, kada je momčad bila na samo dva boda od zone ispadanja, a od tada se sve promijenilo. Kruna uspjeha stigla je prije nekoliko dana, kada je Sociedad osvojio Kup kralja.
Sociedad je u ponedjeljak pred oko 100.000 navijača proslavio osvajanje trofeja. Dolazak Matarazza španjolski su mediji prošle zime ocijenili kao rizičan potez jer ne govori španjolski i nikada prije nije radio u Španjolskoj, no pokazalo se da je rizik bio vrijedan.
U intervjuu za Cadena SER, predsjednik kluba rekao je da ni on, kao ni mnogi u Španjolskoj, nije bio upoznat s radom trenera koji mu je preporučen.
“Erik (Bretos, sportski direktor) mi je govorio o Matarazzu. I pitao sam ChatGPT je li on dobar trener za Sociedad. I umjetna inteligencija mi je rekla — ne. Hvala Bogu da sam ipak vjerovao Eriku”, rekao je Aperribay.
Predsjednik ni ranije nije sebi pripisivao zasluge za izbor trenera, ističući da je odluku donio nakon povjerenja u sportskog direktora i nekoliko razgovora s Matarazzom.
“Nisam ga poznavao, ali me impresionirao na prvom sastanku jer je znao sve o svima. Dao je vrlo detaljnu analizu Sociedada”, rekao je, dodavši da je odluku donio tek nakon petog razgovora.
Za Cadena SER su govorili i Carlos Soler i Pablo Marín, koji su bili precizni u raspucavanju u finalu. Marín je istaknuo koliko je trener utjecao na njega osobno i na cijelu momčad.
“To je nogomet — trener koji je bio malo poznat u Španjolskoj, ali je od prvog trenutka uspio prenijeti svoje ideje. Rekao mi je da ću biti važan dio ekipe, a to podiže samopouzdanje”, rekao je Marín.
Dodao je da je Matarazzo donio veliku promjenu u momčadi i podigao razinu igre.
Iako je već stekao divljenje navijača, Matarazzo je tijekom proslave otišao i korak dalje — cijeli govor održao je na baskijskom dijalektu.
U 19 utakmica otkako je preuzeo klupu, Sociedad je izgubio samo tri puta.
