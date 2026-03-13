Predsjednik NO Hajduka za N1: Hajduk ne može živjeti i preživjeti ako ne dobije moderan stadion

Podijeli :

N1

Predsjednik NO Hajduka Ljubo Pavasović-Visković bio je gost N1 studija.

Teme su bile brojne, ali najviše se pričalo o izgradnji stadiona Hajduka. Naime, jučer je predstavljena Studija izvodljivosti koju je Grad Split bio naručio s ciljem da dobije uvid u najbolju opciju za (infrastrukturnu) budućnost kluba.

Ispostavilo se da je najisplativija opcija rušenje sadašnjeg stadiona Poljud i gradnja novog na istom mjestu te da bi se prethodno trebao ušminkati Park mladeži kako bi Hajduk nekoliko godina mogao igrati tamo utakmice.

“Da se mene pita, Poljud je moj život, ja sam prvi put tamo došao sa osam godina, ja dijelim sentiment ljudi koji se boje da će se Poljud rušiti, ali on se ne može zadržati u takvom stanju, prezapušten je, tako da se bojim da će biti izabrana nova opcija da se gradi novi stadion. Hajduk živjeti ne može i preživjeti ne može ako ne dobije moderan stadion. Hajduk nije taj koji će nešto uvjetovati, on je dioničko društvo u vlasništuvu Grada Splita, i Split će o tome odlučiti. Zagreb i Split moraju imati adekvatne stadione, neugodno nam je kad netko dođe sa strane”, započeo je Pavasović-Visković.

Govorilo se i o infrastrukturi…

“Stanje sportske infrastrukture, je na razini sramotnog i opasnog, i u Zagrebu i Splitu, Hrvatska mora imati dva nacionalna kluba gdje se odigravaju ozbiljne utakmice, kao i gdje će igrati reprezentacija. Hajduk mora kao i Zagreb dobiti pristojan stadion. Poljud je nepopravljiv. dobit ćemo jedan Frankenstein, unakazit ćemo Poljud ako idemo u neku sanaciju. Problem je krov, mora ga se stalno obnavljati, a ako ga ideš mijenjati moraš graditi novi stadion.”

Neka lokacija izvan grada?

“Split je poluotok, Split se odvija na dvije strane, odnosno račva se prema Trogiru i Omišu. Gdje bi vi to radili van grada, objasnite mi? To je nemoguće prevesti toliko ljudi s tolikom infrastrukturom.”

Nedavno je Hajduk izgubio u derbiju od Dinama, opet se dosta priča o promašenoj sezoni.

“Mi to u ovom trenutku nismo na razini Dinama, fokus nam je na nečemu drugome. Neuspjeh je označen od 20 sekundi utakmice Hajduka i Rijeke u Kupu, nemojmo ponavljati gradivo 21 godinu. Nikad gori Hajduk, to nije točno. Realno smo tamo gdje i jesmo.”