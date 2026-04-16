Poznato tko sudi derbi Dinama i Rijeke na Maksimiru

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

U petak su na rasporedu tri susreta 30. kola SHNL-a, dok će subota donijeti najzanimljiviji dvoboj kola između Dinama i Rijeke.

Program započinje utakmicom Gorice i Lokomotive u petak od 15.30 sati. Glavni sudac bit će Antonio Melnjak iz Rijeke, dok će u VAR sobi biti Dario Bel i Ivan Matić. Nakon toga slijedi susret Slaven Belupa i Hajduka u Koprivnici s početkom u 17.45 sati, gdje će pravdu dijeliti Patrik Kolarić, a VAR će voditi Fran Jović i Vedran Đurak.

Posljednja utakmica u petak igra se od 20.15 sati na Opus Areni, gdje se sastaju Osijek i Varaždin. Glavni sudac tog dvoboja bit će Ivan Vukančić iz Benkovca, dok će mu u VAR sobi pomagati Ivan Vučković i Dario Kulušić.

Središnji susret kola igra se u subotu od 16 sati na Maksimiru, gdje Dinamo dočekuje Rijeku. Glavni sudac bit će Patrik Pavlešić iz Duge Rese, dok će za VAR biti zaduženi Mario Zebec i Luka Kurtović.

Kolo će zaključiti utakmica između Istre 1961 i Vukovara 1991, koja je na rasporedu u subotu od 18.45 sati. Glavni sudac bit će Ante Čulina iz Zagreba, dok će u VAR sobi biti Ivan Bebek i Ante Čuljak.