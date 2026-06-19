Poznato protiv koga Jakirovićev Hull igra na startu Premier lige, čeka ga veliki protivnik

Nogomet 19. lip 202611:35 0 komentara
xIanxLyallx/PSI via Guliver

Objavljen je raspored utakmica u Premier ligi.

Hrvatski trener Sergej Jakirović koji je s Hull Cityjem izborio promociju u Premier ligu, u prvom kolu nove sezone igrat će protiv Manchester Uniteda.

Utakmica je na rasporedu u subotu, 22. kolovoza, od 12.30 sati, a Hull će utakmicu igrati na svom stadionu.

Nakon toga Hullu slijedi gostovanje kod novog prvoligaša Coventry Cityja, a potom utakmice protiv Chelseaja, Aston Ville i Newcastlea.

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