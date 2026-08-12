Atletico Madrid dogovorio dolazak argentinskog stopera

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(AP Photo/Jon Super) via Guliver Image

Transfer o kojem se neko vrijeme pričalo kao mogućnost, ubrzo bi trebao dobiti svoju potvrdu, barem tako kaže pouzdani talijanski insajder Fabrizio Romano.

Talijan je u srijedu navečer objavio kako će Argentinac Cristian Romero prijeći u redove Atletico Madrida. Kapetan Tottenhama već je duže vrijeme blizu odlaska iz sjevernog Londona, a postojala je mogućnost da ode u izravnog rivala Arsenala. Međutim, Spursi nisu ni htjeli razmišljati o toj opciji pa su odlučili prihvatiti ponudu Atletica.

Romano navodi kako će za 28-godišnjeg Argentinca Madriđani izdvojiti 40 milijuna eura i to s uključenim bonusima.

Romero je u Tottenham stigao 2021. godine te je sa Spursima osvojio Europsku ligu u sezoni 2024./2025. godine. S Argentinom je pak Romero osvojio Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine što mu je i je najveći uspjeh u karijeri.