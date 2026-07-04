Poznata je budućnost Luke Modrića? ‘Takva je njegova ideja, potvrđeno’

Emotivno ispadanje hrvatske nogometne reprezentacije sa Svjetskog prvenstva nakon poraza od Portugala po svakoj logici je označio i službeni kraj jedne velike ere – Luku Modrića više nećemo gledati na najvećoj svjetskoj smotri.
Dok je svijet obilazila scena u kojoj Cristiano Ronaldo tješi našeg kapetana na centru igrališta, talijanska La Gazzetta dello Sport donosi ekskluzivne vijesti o klupskoj budućnosti 40-godišnjeg maestra. Iako tvrde da ga više nećemo gledati na Svjetskom prvenstvu, uvjereni su kako on nije spreman na umirovljenje.
Prema njihovim informacijama, Modrić je nakon eliminacije s Mundijala sve bliže odluci da odigra još jednu sezonu na San Siru.
Ugledni talijanski list podsjeća da je Modrić s Hrvatskom nadmašio sve povijesne snove, a sada se u potpunosti okreće klupskim izazovima i projektu u kojem ga klub i novi trener silno žele vidjeti.
“A što će sada biti s Lukom Modrićem? Ostat će u Milanu, osim ako ne promijeni mišljenje, a za sada nema naznaka da bi se to moglo dogoditi. Takva je Lukina ideja, oblikovana posljednjih tjedana i potvrđena posljednjih sati.”
Hrvatski je kapetan donedavno ostavljao sve opcije otvorenima, no u priču se izravno uključilo klupsko vodstvo, ali i novi strateg koji je preuzeo kormilo talijanskog velikana.
“Posljednjih je tjedana ostavljao otvorenima sve mogućnosti kada je riječ o budućnosti, ali nešto se promijenilo. Novi Milan, kojim osobno upravlja Gerry Cardinale, kontaktirao ga je i poručio mu da ga želi zadržati još jednu sezonu. Nazvao ga je i Ruben Amorim, što je važno jer pokazuje koliko je Luka bitan novom treneru”
Iako se Milan prošle sezone nije uspio plasirati u Ligu prvaka, što je Modriću stvorilo kratkotrajne dvojbe, želja da vrati klub u elitu prevagnula je kao savršen izazov za sam smiraj karijere. Ipak, njegova uloga pod novim vodstvom izgledat će znatno drukčije nego u prvoj sezoni na San Siru.
“Druga godina u Milanu svakako bi bila drukčija od prve. Amorim ima vrlo drukčiji stil igre od Maxa Allegrija pa bi i Modrić igrao na drukčiji način. Bio bi to zahtjevniji, ali i napadačkiji nogomet. Luka više ne bi provodio na terenu svaku utakmicu i svaku minutu, kao što mu se često događalo kod Allegrija”
Talijanski kroničari zaključuju kako će Modrić u dogovoru s trenerom pažljivo dozirati minutažu kako bi u ključnim trenucima pružio svoj maksimum.
“Ostane li, Modrić će s Amorimom birati utakmice in kojima mora igrati pod svaku cijenu i one u kojima će moći predahnuti. Možda će ulaziti posljednjih pola sata, kao što je radio u Real Madridu posljednjih mjeseci, ili će počinjati utakmice pa ranije izlaziti kako bi se malo odmorio i bio spreman tri dana poslije.”
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