Poznat je nasljednik Tomislava Stipića na klupi Vukovara

Riječ je o Kristijanu Polovancu, bivšem hrvatskom nogometašu koji će na klupi naslijediti Tomislava Stipića. Polovanec iza sebe ima bogatu igračku karijeru tijekom koje je nastupao za Dinamo, Varteks, Međimurje i Inter Zaprešić, dok je inozemno iskustvo stjecao u Sloveniji, Slovačkoj i Francuskoj.

Nakon završetka igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Radio je kao pomoćnik u Lokomotivi, samostalno vodio Sesvete, a zatim obnašao različite funkcije u Jarunu i Dinamu, gdje je bio tehnički direktor omladinskog pogona te trener juniorske momčadi.

Polovanec već ima iskustvo rada u Vukovaru. U klub je stigao tijekom ljeta 2025. godine kao pomoćnik Gordonu Schildenfeldu, a nakon njegove smjene nakratko je preuzeo vođenje prve momčadi. U tom razdoblju upisao je pobjedu 3:2 protiv Rijeke, prvu prvenstvenu pobjedu Vukovara te sezone.

Nakon dolaska Silvija Čabraje ostao je dio stručnog stožera do kraja godine, a sada bi se trebao vratiti u znatno važnijoj ulozi i preuzeti vođenje prve momčadi u novoj sezoni.