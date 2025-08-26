Povijesni ždrijeb Europske i Konferencijske lige će dočekati Dinamo i Rijeku

Podijeli :

Luka Kolanović/CROPIX

Ovogodišnji ždrijeb grupne faze Europa lige i Konferencijske lige su dočekale velike promjene.

Umjesto tradicionalnog izvlačenja kuglica, raspored će odrediti softver.

Bolje rečeno, sve će odrediti samo jedan gumb. Bit će pritisnut na samom početku oba ždrijeba, čime će se aktivirati program koji nasumično određuje protivnike i redoslijed domaćih i gostujućih utakmica. Nakon što softver obradi sve podatke, raspored će se objavljivati postupno, po potovima.

Ceremonija ždrijeba počinje u petak 29. kolovoza u 13 sati po srednjoeuropskom vremenu. Tu su, jasno, i hrvatski klubovi, Dinamo će igrati u Europa ligi, a Rijeka ili u Europa ligi ili u Konferencijskog ligi, ovisno o ishodu uzvratne utakmice s PAOK-om.