Potres u Splitu: Hajduk ne želi dati Livaji novi ugovor, odlazi na ljeto?

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Goran Vučević napušta poziciju sportskog direktora Hajduka, a to je izazvalo i nova šuškanja o problemima u splitskom klubu.

Javna je tajna da napadač Hajduka Marko Livaja i trener Gonzalo Garcia nisu u “ljubavi”.

POVEZANO Garcia: Prvo poluvrijeme uopće mi se nije svidjelo. Livaja? Sigurno misli da je mogao dati više Goran Vučević odlazi iz Hajduka, Bilić otkrio zašto i do kad ostaje na Poljudu!

Kako pišu Sportske novosti, predsjednik Uprave Ivan Bilić bespogovorno “stoji iza Garcije”, a isti izvor pisao je i kako bi Hajduk morao Urugvajcu platiti za eventualni raskid ugovora: oko 1,5 milijuna eura za njega i ostatak stožera.

Garcijino jačanje automatski donosi novo slabljenje pozicije Marka Livaje, čiji je odlazak iz Hajduka sve izvjesniji.

“Vučević je izašao pred članove Nadzornog odbora s novim Livajinim ugovorom, ali oni ga nisu htjeli potpisati. Argumenti su im bili jednostavni: Hajduk si više nije u stanju priuštiti Livajin ugovor, koliko god bio manji od aktualnog.

Naravno, odbijanje Livajina novog ugovora nije bilo samo pitanje novca. Garcia i Livaja ne mogu zajedno, njihovi su odnosi sve napetiji, a Livaja je previše utjecajan i važan dio Hajduka, a u konačnici i previše skup da bi sjedio na klupi. Očito je na Poljudu prevladao stav da je vrijeme za nove smjerove i da bi Livaja trebao ići dalje. I to je legitiman stav, a jedini koji je mislio drugačije bio je Goran Vučević“, navodi SN.