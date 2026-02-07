Garcia: Prvo poluvrijeme uopće mi se nije svidjelo. Livaja? Sigurno misli da je mogao dati više

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Usprkos pobjedi 2:0 nad Slaven Belupom Hajdukov trener Gonzalo Garcia nije bio posve zadovoljan.

“Ovdje nikad nije lako. Jedino je bitno da igrači dobro rade, sve ostalo ne mogu kontrolirati. Kad ste profesionalac, ne možete stvari analizirati samo na temelju rezultata. Svaki put ćete upasti i istu jeb**u rupu. Morate analizirati i razumjeti zašto ste izgubili. Da smo remizirali u Gorici ili pobijedili Istru, za mene bi sve bilo isto”, rekao je Gonzalo Garcia nakon pobjede 2:0 protiv sastava iz Koprivnice koji je na Poljud stigao bitno oslabljen.

U drugom dijelu Hajdukov tempo je bitno pao, zašto je to tako?

“Tu se vidi razlika u tome kako gledamo na nogomet. Meni se prvo poluvrijeme uopće nije svidjelo. Bio sam jako ljutit, ne slažem se da je bilo dobro. S loptom smo bili dobri, ali bez lopte nismo. Puno toga smo krivo radili. U drugom dijelu smo više bili momčad, ali ovo u nijednom trenutku nije bila naša dobra utakmica.”

Kakav je bio Marko Livaja?

“Bio je dobar, trudio se. Naravno, od njega uvijek očekujemo jako puno s loptom i bez nje. Mislim da u pritisku nismo bili dobri, ali ne mogu za to kriviti Marka. Teško je igrati protiv ekipe koja je ovako agresivna, oni su druga ekipa lige po tome koliko pritišću, igraju puno 1 na 1. Marko je odradio neke dobre stvari, siguran sam da je htio zabiti danas i da misli da je mogao dati više.”

Pajaziti je ušao prekasno?

“Moguće, ali nije ovo bila laka utakmica za ući u nju. Nije ovo bila naša najbolja utakmica. Kad mijenjate veznjaka u ovakvoj utakmici, a on možda nije u idealnom ritmu, protivnik to može kazniti. Razumijem kritiku, možda sam ga mogao staviti ranije, ali što da sam ga stavio ranije, a on nije u ritmu pa primimo gol.”

Kako su igrali Brajković i Rebić?

“Nitko nije odigrao odličnu utakmicu. Posljednja linija je bila dobra, ostatak nije imao najbolji dan. Roko radi dobro u posljednje vrijeme, napravio je što treba. Na početku sezone je igrao. Rebić? Nekad je dobro, nekad lošije, ali bitna je želja.”