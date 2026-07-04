Poplava prijetila odgodi utakmice Engleske i Meksika: Donesena je konačna odluka

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EveryxSecondxMediax ESM-2047-0072 EleanorxHoadx xEveryxSecondxMediax via Guliver Image

Iz Međunarodne nogometne federacije (FIFA) službeno je potvrđeno kako neće biti nikakvih promjena u terminima odigravanja nedjeljnih utakmica osmine finala Svjetskog prvenstva, saznaje Reuters od izvora upoznatog s razgovorima.

Premda se zbog najave iznimno loših vremenskih uvjeta i rizika od poplava u Mexico Cityju ozbiljno razmatrala mogućnost pomicanja satnice, odlučeno je da će se svi susreti odigrati prema ranije predviđenom rasporedu.

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To znači da će dugoočekivani dvoboj između Meksika i Engleske na kultnom stadionu Azteca započeti u predviđenih 18:00 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 2:00 sata ujutro u noći s nedjelje na ponedjeljak po srednjoeuropskom vremenu.

Zbog ovakvog raspleta situacije neće biti potrebe ni za prilagođavanjem satnice drugog nedjeljnog para, pa će okršaj Brazila i Norveške na stadionu MetLife u East Rutherfordu započeti u fiksiranih 16:00 sati po lokalnom vremenu (22:00 sata po srednjoeuropskom vremenu).

Ova odluka krovne nogometne organizacije smirila je nagađanja koja su tijekom dana preplavila meksičke medije, a koji su tvrdili da će utakmica na Azteci biti pomaknuta čak šest sati ranije – točno u podne po lokalnom vremenu. Takav drastičan pomak izazvao bi lančanu reakciju, jer je glasnogovornik Brazilskog nogometnog saveza (CBF) već bio najavio da bi u tom slučaju početak dvoboja peterostrukih svjetskih prvaka i Norveške morao biti odgođen za sat vremena.

Na ovom prvenstvu kiša je već ranije odgodila susret Meksika i Ekvadora u šesnaestini finala, no tada se radilo o znatno manjoj odgodi od ove koja je sada visjela u zraku.

Potvrda večernjeg termina donijela je golemo olakšanje, pogotovo za reprezentaciju Engleske. Naime, igranje u podne na nadmorskoj visini od oko 2200 metara, na kojoj se nalazi stadion Azteca, predstavljalo bi ekstreman napor za igrače koji nisu aklimatizirani. Stručnjaci za sportsku medicinu upozoravaju da rjeđi zrak na takvim visinama smanjuje dostupnost kisika, dramatično ubrzava umor i otežava ponavljanje sprintova visokog intenziteta.

Meksiko je u prednosti jer je tri od dosadašnje četiri utakmice odigrao upravo na Azteci, zbog čega je engleski izbornik Thomas Tuchel otvoreno priznao da domaćini imaju “ogromnu prednost” jer njegova momčad nema dovoljno vremena za prilagodbu.

Ipak, engleski reprezentativci prije službene odluke FIFA-e nisu željeli tražiti izgovore u potencijalnom pomicanju termina. Napadač Marcus Rashford poručio je iz Kansas Cityja da kalkulacije neće utjecati na njihov fokus:

“Mislim da je za nas isto, znate, kako se pripremamo za utakmicu. Mora ostati isto. Moramo biti fokusirani; moramo biti spremni na sve, a mislim da je to jedna od snaga ove naše momčadi. Spremni smo na sve izazove koji nam se bace, tako da… Očito nije idealno, ali nije ni važno.”

Njegov suigrač u izgradnji napada, Morgan Rogers, pokazao je sličan natjecateljski mentalitet dodavši: “Ne mislim da to stvarno utječe na nas. Mislim da ćemo biti spremni bez obzira na vrijeme, što ranije to bolje, jer želiš igrati. Dakle, da, veselimo se bez obzira na vrijeme i bit ćemo spremni.”