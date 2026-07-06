Pojavio se video: Livaja odrađuje Garcijinu kaznu

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Robert Matić / HNK Hajduk Split

Napadač Hajduka Marko Livaja vratio se u nedjelju na trening Hajduka nakon osam dana izbivanja.

Kapetan Splićana je poslije sastanka s upravom kluba prihvatio kaznu zbog kršenja klupske discipline na pripremama na Bledu.

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Livaja je kažnjen zbog kasnonoćnog druženja sa suigračima nakon pobjede hrvatske reprezentacije protiv Gane na Svjetskom prvenstvu.

Dok su njegovi suigrači radili s loptom i uigravali se za četvrtak i prvu utakmicu nove sezone protiv Žiline, Livaja je odrađivao kaznene krugove trčeći oko terena.

Hajduk će u 1. kolu kvalifikacija za Europsku ligu igrati protiv slovačke Žiline. Prva utakmica igrat će se 9. srpnja na Poljudu, a uzvratni susret na rasporedu je 16. srpnja u Slovačkoj.