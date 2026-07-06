Pojavio se video: Livaja odrađuje Garcijinu kaznu

Napadač Hajduka Marko Livaja vratio se u nedjelju na trening Hajduka nakon osam dana izbivanja.
Kapetan Splićana je poslije sastanka s upravom kluba prihvatio kaznu zbog kršenja klupske discipline na pripremama na Bledu.
Livaja je kažnjen zbog kasnonoćnog druženja sa suigračima nakon pobjede hrvatske reprezentacije protiv Gane na Svjetskom prvenstvu.
Dok su njegovi suigrači radili s loptom i uigravali se za četvrtak i prvu utakmicu nove sezone protiv Žiline, Livaja je odrađivao kaznene krugove trčeći oko terena.
Hajduk će u 1. kolu kvalifikacija za Europsku ligu igrati protiv slovačke Žiline. Prva utakmica igrat će se 9. srpnja na Poljudu, a uzvratni susret na rasporedu je 16. srpnja u Slovačkoj.
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