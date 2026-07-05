Livaja ostaje u Hajduku! Evo na što je pristao

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Tom Dubravec CROPIX via Guliver

Nakon dramatičnih zbivanja tijekom jučerašnjeg dana, kada je Marko Livaja napustio trening i odbio odraditi izrečenu kaznu čime se činilo da je rastanak s klubom neizbježan, situacija u Splitu doživjela je potpuni zaokret.

Na Poljudu je održan hitan i konstruktivan sastanak na kojem su uz prvu zvijezdu Bijelih sudjelovali sportski direktor Robert Graf i trener Gonzalo Garcia, a epilog je smirivanje tenzija i ostanak ključnog igrača.

Hajduk je nakon sastanka izdao službeno priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

“Danas je na Poljudu u konstruktivnom tonu održan sastanak na kojem su sudjelovali sportski direktor Robert Graf, trener Gonzalo Garcia te Marko Livaja. Marko je pristao potpisati disciplinski pravilnik te će danas u popodnevnim satima odraditi trkački trening koji je trebao odraditi na Bledu. Zatim će se priključiti momčadi i nastaviti s normalnim trenažnim procesom. Fokus cijelog Kluba je na utakmici protiv Žiline koja nas očekuje ovoga četvrtka na Poljudu, a navijače pozivamo da nam budu snažna i glasna podrška s tribina.”

Ovim dogovorom spriječena je ozbiljna kriza u svlačionici uoči iznimno važne europske utakmice protiv Žiline. Livaja će već danas odraditi zaostale obveze na trkačkom treningu, nakon čega se odmah vraća redovnom radu s ostatkom momčadi.