Podolski o hrvatskom napadaču: ‘Nikad ne bih imao veze s igračem takvog karaktera’

Claudio Benassi by Guliver

Hrvatski napadač Antonio Čolak bio je nadomak potpisa za poljski Górnik Zabrze, ali je prekinuo testiranja tijekom liječničkog pregleda i otišao u Varšavu, gdje je potpisao ugovor s Legijom.

Poljski mediji pišu kako su Górnik i Čolak imali dogovor, no u završnoj fazi procesa 31-godišnjak je preselio u Varšavu i prihvatio poziv Legije.

Njegov je potez kritizirao i proslavljeni njemački napadač i igrač Gornika Lukas Podolski.

“Što da vam kažem? Išao je za novcem. Svi se mi ponašamo onako kako mislimo da je to u redu. Ako netko s nekim nešto dogovori, stisne ruku, snimi video gdje pokazuje na klupski grb…

I to sve su autentične snimke, ništa što je generirala umjetna inteligencija. Što da ja tu kažem? Gledajte, da sam ja predsjednik, nikada ne bih htio imati igrača s takvim karakterom, s takvom osobnošću. Ne bih htio imati nikakve veze s njim ili s njegovim agentom. Dakle, možda je i dobro da se sve na ovaj način završilo”, rekao je.

Legija iz Varšave tražila je napadača nakon teške ozljede Jeana-Pierrea Nsamea, gdje se savršeno uklapa Čolak, koji je već igrao u Poljskoj. U dresu Lechije iz Gdanska postigao je deset golova u 31 utakmici.