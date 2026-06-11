Gdje će se u Hrvatskoj bodriti Vatreni? HNS potvrdio lokacije

Hrvatski nogometni savez od 17. lipnja na zagrebačkom Cvjetnom trgu (Trg Petra Preradovića) otvara Vatrenu zonu HNS-a - službeno mjesto okupljanja navijača tijekom Svjetskog prvenstva, objavio je Hrvatski nogometni savez.

Tijekom trajanja nastupa hrvatske reprezentacije, Vatrena zona HNS-a svakodnevno će biti otvorena za posjetitelje te ponuditi bogat sadržaj za sve generacije. U središtu zone nalazit će se veliki LED ekran na kojem će se pratiti utakmice Svjetskog prvenstva, dok će poseban program biti organiziran na dane nastupa hrvatske reprezentacije.

Uz prijenose utakmica, posjetitelje očekuju brojne aktivacije, zabavni sadržaji i iskustva namijenjena djeci i odraslima, čime će Cvjetni trg postati središnje mjesto okupljanja svih koji žele zajedno proživjeti atmosferu najvećeg nogometnog natjecanja na svijetu.

Ulaz u Vatrenu zonu bit će besplatan, a više informacija o programu i sadržajima bit će objavljeno uskoro putem službenih komunikacijskih kanala Hrvatskog nogometnog saveza.

Uz Vatrenu zonu na Cvjetnom trgu, tijekom Svjetskog prvenstva bit će organizirane i dvije dodatne Vatrene zone – u Tvornici kulture u Zagrebu te u Pogonu u Rijeci. Riječ je o najvećim organiziranim okupljanjima za praćenje Svjetskog prvenstva u potpuno zatvorenim i klimatiziranim prostorima, uz bogat popratni program, glazbeni sadržaj, brojne aktivacije partnera i razna natjecanja namijenjena svima.

Dok će Cvjetni trg predstavljati središnje otvoreno mjesto okupljanja, Vatrene zone u Zagrebu i Rijeci donijet će poseban gradski ugođaj i cjelodnevni program koji spaja nogomet, zabavu i druženje na jedinstvenim lokacijama.