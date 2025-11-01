Pobjeda Hulla u Championshipu, treći ‘clean sheet’ hrvatskog vratara

Podijeli :

Daniel Hambury FIL-22426-0117 via Guliver Images

Sergej Jakirović i njegov Hull City upisali su vrijednu pobjedu u 13. kolu engleskog Championshipa na gostovanju kod Norwicha.

Iako je bio u potpunosti podređen u prvom poluvremenu i objektivno mogao gubiti barem 2:0, Hull City uzvratio je izvrsnim drugim poluvremenom i porazio Norwich 2:0.

Strijelci su bili Gelhardt u 49. minuti i Gyabi u 87. te je Hull tako stigao do šeste pobjede i 22 osvojena boda, čime se barem na nekoliko sati popeo na peto mjesto.

Hrvatski vratar u sastavu Hulla Ivor Pandur branio je cijeli susret i ostvario treći ovosezonski ‘clean sheet’ u Championshipu.

Norwich, u čijim redovima nije bilo teže ozlijeđenog hrvatskog napadača Ante Crnca, trenutno je pretposljednji, 23. sa samo osam bodova.