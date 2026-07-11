Pobijedili su mlade Vatrene, a sada su osvojili Europsko prvenstvo

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Cody Froggatt Sportimage via Guliver Image

Od 28. lipnja do 11. srpnja u Walesu se održavalo Europsko prvenstvo za nogometaše do 19 godina. Tamo je igrala i Hrvatska koja je plasmanom u polufinale izjednačila svoj najveći uspjeh iz 2010. i 1998. godine. U polufinalu ih je zaustavila Španjolska koja je pokazala dominaciju kroz turnir.

Mlada Furija je u prvom kolu porazila Wales sa 7:0, u drugom kolu su bili bolji od Danske s 3:0 da bi u trećem bili bolji od Njemačke s 4:0. Uslijedila je potom pobjeda od 3:0 protiv mladih Vatrenih u polufinalu da bi u velikom finalu, održanom u Wrexhamu, Španjolska slavila s 2:0.

Njemačka je uspijevala odolijevati napadima do 44. minute kada je Španjolsku u vodstvo doveo igrač Villarreala Hugo Lopez. Odmah nakon povratka s odmora Španjolska je nastavila s dominacijom te je u 48. minuti Mario Rivas, branič Real Madrida, pogodio za 2:0.

Bio je to i posljednji pogodak na utakmici te je Španjolska s 2:0 zaključila sjajan turnir. Momčad Paca Gallarda kroz cijelo je Europsko prvenstvo prošla bez primljenog gola uz nevjerojatnu gol-razliku od 19:0.

Ovo je Španjolskoj prvi naslov nakon godinu dana pauze i prošlogodišnjeg poraza od Nizozemske u finalu te ukupno 10. naslov u povijesti. Neke stranice Španjolcima pridodaju i naslove osvojene 1952., 1954. i 1994. godine, no tada su bila neka drugačija pravila.

1952. i 1954. natjecanje se zvalo FIFA turnir mladih dok je od 1980. godine turnir bio namijenjen reprezentacijama do 18 godina. Tek se od 2001. godine reprezentacije bore za naslov u kategoriji do 19 godina.