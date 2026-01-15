Pique bocnuo Arbelou: Dobar debi za novi Real Madrid

Podijeli :

AP Photo/Jose Breton via Guliver

Alvaro Arbeloa nije najbolje započeo mandat na klupi madridskog Reala, Kraljevi su ispali u osmini Kupa kralja od drugoligaša Albacetea (3:2).

Težak je to udarac za ambicije Reala koji je prije nekoliko dana izgubio u Superkupu od Barcelone, a sada su završili nastup i u Kupu kralja. Takav rezultat s oduševljenjem je dočekan upravo u Kataloniji, a posebice kod Gerarda Piquea, koji je imao intenzivno rivalstvo na terenu i izvan njega s Arbeloom tijekom igračke karijere.

“Dobar debi za novi Real Madrid”, napisao je Pique jednu kratku rečenicu, ali punu sarkazma.

“Neka to osvane u svim nacionalnim i međunarodnim medijima. Pique se upravo nasmijao Arbeloi”, dodao je u komentaru jedan od sudionika spomenute lige, očito navijač Barcelone.

Rivalstvo između Piquea i Arbeloe doseglo je vrhunac tijekom ere Guardioline Barcelone i Mourinhovog Reala, igrali su dugi niz godina skupa u španjolskoj reprezentaciji…

“Arbeloa sebe naziva mojim prijateljem, ali on je samo poznanik”, kazao je Pique 2015., dok je novopečeni trener Reala tada uzvratio:

“Jednog dana ću vidjeti Piquea u klubu komedijaša kako priča o Realu.”

Na što je Pique odgovorio:

“Nemam više što reći, samo da je Arbeloa poznanik i da su svi to protumačili kako su htjeli. Bio sam vrlo jasan i nemam što dodati.”