Pique bocnuo Arbelou: Dobar debi za novi Real Madrid

Alvaro Arbeloa nije najbolje započeo mandat na klupi madridskog Reala, Kraljevi su ispali u osmini Kupa kralja od drugoligaša Albacetea (3:2).
Težak je to udarac za ambicije Reala koji je prije nekoliko dana izgubio u Superkupu od Barcelone, a sada su završili nastup i u Kupu kralja. Takav rezultat s oduševljenjem je dočekan upravo u Kataloniji, a posebice kod Gerarda Piquea, koji je imao intenzivno rivalstvo na terenu i izvan njega s Arbeloom tijekom igračke karijere.
“Dobar debi za novi Real Madrid”, napisao je Pique jednu kratku rečenicu, ali punu sarkazma.
“Neka to osvane u svim nacionalnim i međunarodnim medijima. Pique se upravo nasmijao Arbeloi”, dodao je u komentaru jedan od sudionika spomenute lige, očito navijač Barcelone.
Rivalstvo između Piquea i Arbeloe doseglo je vrhunac tijekom ere Guardioline Barcelone i Mourinhovog Reala, igrali su dugi niz godina skupa u španjolskoj reprezentaciji…
“Arbeloa sebe naziva mojim prijateljem, ali on je samo poznanik”, kazao je Pique 2015., dok je novopečeni trener Reala tada uzvratio:
“Jednog dana ću vidjeti Piquea u klubu komedijaša kako priča o Realu.”
Na što je Pique odgovorio:
“Nemam više što reći, samo da je Arbeloa poznanik i da su svi to protumačili kako su htjeli. Bio sam vrlo jasan i nemam što dodati.”
