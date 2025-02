Perišić zaludio engleske medije: Mislili smo da mu je karijera gotova nakon što je otišao u Hajduk

Podijeli :

(AP Photo/Peter Dejong) / Guliver Images

PSV je osigurao plasman u osminu finala Lige prvaka ukupnom pobjedom 4:3 nad Juventusom, a junak večeri bio je Ivan Perišić. Utakmica u Eindhovenu otišla je u produžetke, a hrvatski veteran odigrao je ključnu ulogu u preokretu nizozemske momčadi.

Perišić je u 53. minuti postigao spektakularan pogodak nakon asistencije Noe Langa, utrčavši iza obrane Juventusa i preciznim udarcem matirao vratara Michelea Di Gregorija. Deset minuta kasnije, Timothy Weah izjednačio je na 1:1, ali Perišić je ponovno zablistao, asistirajući za pogodak Ismaela Saibarija, čime je PSV osigurao produžetke. Pobjednički pogodak postigao je Ryan Flamingo, iskoristivši ubačaj Johana Bakayoka za konačnih 3:1.

Perišićeva predstava odjeknula je i na društvenim mrežama te u medijima. BBC-jevi komentatori nisu skrivali iznenađenje njegovim povratkom na veliku scenu nakon teške ozljede i odlaska iz Tottenhama:

“Mislili smo da mu je karijera gotova kad je zadobio tešku ozljedu, napustio Spurse i otišao u Hajduk. No evo ga. Morao je upravo on zabiti Juventusu”, rekao je jedan od komentatora. Na navijačkom profilu Tottenhama The Spurs Watch piše: “Trebali smo zadržati Perišića.”

Podcaster Dougie Critchley njegovu priču opisao je kao jednu od najvećih ove sezone:

“Ivan Perišić kida križne ligamente…Raskida ugovor sa Spursima… Povratak u Hrvatsku s Hajduk Splitom… Zaslužuje prelazak u PSV u dobi od 36 godina i onda postiže ​​dva gola u nokautu protiv Juventusa… Mora biti jedna od priča sezone!”