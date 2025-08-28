PAOK – RIJEKA (OD 19.30) Đalović u paklu Tumbe igra utakmice karijere, lovi se Europska liga

U prvoj utakmici playoffa za središnju fazu Europa lige Rijeka je na Rujevici pobijedila PAOK 1:0 golom Menala, no trener grčkog predstavnika Razvan Lucescu uvjeren je da će njegova momčad preokrenuti zaostatak.

“Analizirali smo utakmicu u Rijeci i još jednom zaključili da smo zbog naših pogrešaka izgubili klasični dvoboj koji je ‘mirisao’ na remi. Te su pogreške dale suparniku psihološku prednost i posjed lopte i to nam se više ne smije dogoditi. Moramo biti konkretniji u napadačkim akcijama, a na svojoj Toumbi moramo biti agresivniji”, rekao je Lucescu.