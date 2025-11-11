Vučetić ipak ne napušta Dinamo: Iz Maksimira poručili kako ‘nema otkaza’

Podijeli :

Alen Szabo/GNK Dinamo

Oglasili se iz Maksimirske 128.

Dinamo prolazi kroz rezultatsku krizu, a sve su i glasnije priče oko smjene trenera Marija Kovačevića iako i mi prema neslužbenim informacijama doznajemo da od toga zasad neće biti ništa.

Tportal je objavio kako je kondicijski trener Vlatko Vučetić dobio otkaz, no iz Dinama su poručili kako to nije istina. Kako se neslužbeno doznaje, prva informacija da Vučetić napušta Maksimir nije bila točna, on nije ni zaposlenik Dinama, a ostaje raditi kao i dosad kao konzultant za Dinamovu akademiju, za mlađe dobne kategorije te nema govora o nekakvom otkazu.

Vučetić dakle i dalje ostaje u Dinamu, ali neće više raditi s prvom momčadi, to se promijenilo.

Vučetić je stručnjak za kondicijsku pripremu sa Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, a javnosti je poznat po suradnji s legendarnim hrvatskim nogometašem, Lukom Modrićem.