Ozlijedio se jedan od najboljih igrača Reala: U opasnosti mu je i nastup na Svjetskom prvenstvu

Real Madrid će, po svemu sudeći, još jednu sezonu završiti bez trofeja. U La Ligi zaostaju devet bodova za Barcelonom šest kola prije kraja, u Superkupu nisu uspjeli doći do trofeja, u Ligi prvaka su ispali od Bayern Munchena u četvrtfinalu dok su u Kupu kralja izgubili od niželigaša Albacetea.

Problemi tu ne staju za Real jer im se sada ozlijedio i jedan od boljih igrača ove sezone. Riječ je o Ardi Guleru koji je oduševio u dvomeču Lige prvaka protiv Bayerna gdje je zabio dva gola u porazu od 4:3.

Na kraju je i zbog prigovora zaradio crveni karton te su se mnogi okomili na njega. Da bi stvar bila lošija za njega, sada će propustiti i ostatak sezone jer je ozlijedio zadnju ložu (biceps femoris).

Prema informacijama trebao bi se spremiti za Svjetsko prvenstvo gdje Turska igra u skupini s domaćinom SAD-om, Paragvajem i Australijom. Turska reprezentacija bi s Gulerom vjerojatno preuzela status favorita u toj skupini, no bez talentiranog 21-godišnjaka, situacija bi mogla biti teža.