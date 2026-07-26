Ozlijedio se jedan od najboljih igrača Hajduka, propušta susret s Pafosom

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Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk će u uzvratnoj utakmici drugog pretkola Europske lige protiv Pafosa biti bez Roka Brajkovića. 21-godišnji veznjak ozlijedio se na treningu u nedjelju, a prve procjene govore da neće biti spreman za gostovanje na Cipru, iako se još čeka točna dijagnoza.

21-godišnji veznjak se, kako javlja Index, ozlijedio na treningu u nedjelju, a prve procjene govore da neće biti spreman za gostovanje na Cipru, iako se još čeka točna dijagnoza.

Njegov izostanak predstavlja udarac za trenera Gonzala Garciju jer se Brajković na početku sezone nametnuo kao važan član prve postave. Odličnim igrama izborio je mjesto među starterima, a posebno se istaknuo u prvom susretu protiv Pafosa te atraktivnim pogotkom u dvoboju sa Žilinom.

Koliko će izbivati s terena zasad nije poznato, a više informacija o težini ozljede očekuje se nakon dodatnih liječničkih pregleda.