Ovog ima samo na Balkanu: Vodeći su klub u prvenstvu, ali s negativnom gol-razlikom

Zanimljivost u elitnom rangu crnogorskog nogometa je da trenutno vodeća momčad nakon 11. kola ima negativnu gol-razliku.

Dečić je lider crnogorskog prvenstva i to nije iznenađujuća činjenica. Momčad iz Tuzi vezala je dvije pobjede, prvo protiv Mladosti iz Podgorice u gostima (2:1), zatim pred svojim navijačima protiv Jedinstva iz Bijelog Polja (1:0).

Ali, kada se pogleda poredak na tablici, a zatim i gol-razlika, upada u oči činjenica da vodeća momčad prvenstva ima negativan omjer u tom segmentu, postigavši ​​15 i primivši 16 golova.

Dečić je u 11 kola pretrpio tri poraza, protiv Budućnosti (0:2) i Jezera (0:4) u gostima, kao i Bokelja (0:2) na njihovom domaćem terenu.

Pobjede momčadi iz Tuzija nisu bile toliko uvjerljive, ostvareno ih je šest, čak pet s jednim golom razlike, najuvjerljivija protiv Sutjeske s dva gola više (3:1).

Drugoplasirani Petrovac ima bod manje, ali i neusporedivo bolju gol-razliku (17:9), što je sasvim dostojno momčadi s vrha tablice. Primjerice, sedmoplasirana momčad od deset momčadi elitnog ranga u Crnoj Gori, Mladost, ima bolju gol-razliku od vodećeg Dečića – 20:20.

Uistinu neobična i rijetko viđena situacija na tablici, koja će se sigurno mijenjati kako prvenstvo bude odmicalo.