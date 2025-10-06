Ovog ima samo na Balkanu: Vodeći su klub u prvenstvu, ali s negativnom gol-razlikom

Zanimljivost u elitnom rangu crnogorskog nogometa je da trenutno vodeća momčad nakon 11. kola ima negativnu gol-razliku.
Dečić je lider crnogorskog prvenstva i to nije iznenađujuća činjenica. Momčad iz Tuzi vezala je dvije pobjede, prvo protiv Mladosti iz Podgorice u gostima (2:1), zatim pred svojim navijačima protiv Jedinstva iz Bijelog Polja (1:0).
Ali, kada se pogleda poredak na tablici, a zatim i gol-razlika, upada u oči činjenica da vodeća momčad prvenstva ima negativan omjer u tom segmentu, postigavši 15 i primivši 16 golova.
Dečić je u 11 kola pretrpio tri poraza, protiv Budućnosti (0:2) i Jezera (0:4) u gostima, kao i Bokelja (0:2) na njihovom domaćem terenu.
Pobjede momčadi iz Tuzija nisu bile toliko uvjerljive, ostvareno ih je šest, čak pet s jednim golom razlike, najuvjerljivija protiv Sutjeske s dva gola više (3:1).
Drugoplasirani Petrovac ima bod manje, ali i neusporedivo bolju gol-razliku (17:9), što je sasvim dostojno momčadi s vrha tablice. Primjerice, sedmoplasirana momčad od deset momčadi elitnog ranga u Crnoj Gori, Mladost, ima bolju gol-razliku od vodećeg Dečića – 20:20.
Uistinu neobična i rijetko viđena situacija na tablici, koja će se sigurno mijenjati kako prvenstvo bude odmicalo.
