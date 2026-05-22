Kranjčar i Ukić: ‘Driblanje’ je pravo osvježenje na medijskoj sceni

FOTO: Sport Klub

Puna dvorana Vintage Industrial Bara u Zagrebu ugostila je treće izdanje sportske tribine "Driblanje u Vintageu", čiji su gosti ovoga puta bili proslavljeni bivši reprezentativci Niko Kranjčar i Roko Leni Ukić.

Tijekom sat i pol razgovora s voditeljima Vidom Horvatom i Tomislavom Juranovićem publika je imala priliku čuti brojne priče, anegdote i razmišljanja o sportu, karijeri i životu nakon profesionalnog sporta. Razgovor je otvorio niz tema – od Kranjčarovih početaka i nošenja s pritiskom slavnog prezimena, preko Ukićevih košarkaških početaka i utjecaja glazbe na njegov razvoj, pa sve do priča iz svlačionice, najvećih ego-tripera među suigračima i detalja koje dosad nisu javno dijelili.

Osim opuštenih, tribina je donijela i ozbiljnije teme poput odnosa prema treningu nekad i danas, važnosti psihološke pripreme u modernom sportu te najvećih padova i izazova tijekom karijere. U opuštenoj atmosferi, uz aktivnu interakciju publike i gostiju, razgovor je vrlo brzo prerastao klasični intervju i pretvorio se u večer iskrenih sportskih priča i iskustava.

“Prije svega mi je bilo zabavno, proletjelo mi je vrijeme. Super je format jer potiče interakciju uživo. Teško je nekome tko nije bio objasniti o čemu se radi – ovo je nešto između predstave, podcasta koji se ne snima i intervjua. U svakom slučaju, vrlo zanimljivo iskustvo. Mislim da svi koji vole sport mogu izdvojiti vrijeme za ovako nešto i sigurno im neće biti žao. Odličan je i prostor, a cijela priča je pravo osvježenje na sportsko-medijskoj sceni”, rekao je Ukić nakon tribine.

Među više od stotinu okupljenih posjetitelja bili su brojni sportski novinari, bivši sportaši i poznata lica iz sportskog života, a posebno se istaknula košarkaška ekipa predvođena Krunoslav Simon, Bariša Krasić i Ivan Tomas. Trećim izdanjem “Driblanje u Vintageu” zaključilo je svoju prvu, odnosno ‘nultu’ sezonu tijekom koje su održane tri tribine. Uz Kranjčara i Ukića, u prethodnim izdanjima gostovali su i Milan Badelj, Slaven Rimac, Stipe Pletikosa i Goran Šprem. Velik interes publike i dosadašnji odaziv gostiju pokazali su da se koncept sportske tribine u klupskom ambijentu pokazao uspješnim, zbog čega se nakon ljetne pauze vraća s novim gostima i novim izdanjima.

“Bilo mi je ugodno koliko već meni moze biti na pozornici. Koncept koji podržavam a najveći dobitak je taj, da upoznaš sportaše u intimnijem nekom okruženju i kao sudionik “tribine” sam doneseš svoj sud o njima. Kao zaključak cijele večeri iz mojeg kuta je taj da sam ostao impresioniran Rokom Ukićem i njegovim zdravim promišljanjima o sportu i životu općenito”, rekao je Kranjčar nakon gostovanja.

“Driblanje u Vintageu” temelji se na ideji da se svakodnevni razgovori o sportu podignu na višu razinu kroz otvoren, opušten i sadržajan razgovor sa sportašima. Uz piće, neposrednu atmosferu i mogućnost sudjelovanja publike, cilj tribine je približiti sportaše publici kroz priče i iskustva koja se rijetko mogu čuti u klasičnim medijskim formatima.