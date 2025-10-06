Štimca prijavili zbog spornog pozdrava, on se oglasio s dvije efektne riječi

Podijeli :

Joris Verwijst via Guliver Images

Hrvatskog trenera prijavili su BiH klubovi zbog spornog pozdrava na društvenim mrežama.

FK Sarajevo i FK Velež, a navodno i drugi bosanskohercegovački klubovi prijavili su Igora Štimca Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine.

Razlog je to što je ranije ovog tjedna Štimac napisao status u kojem je komentirao političku situaciju u svijetu. Pisao je o Sorošu, Charlieju Kirku, islamizaciji Europe i drugim temama, a objavu je završio s pozdravom “Za dom spremni”, koji se koristio u vrijeme NDH te je bio službeni pozdrav zločinačkog ustaškog pokreta.

Nakon tog uslijedile su kritike iz BiH gdje Štimac radi kao trener Zrinjskog Mostar.

Ispod objave BiH portala Sportsport na Facebooku o prijavi tamošnjih klubova protiv njega, Štimac je samo kratko napisao: “Sav drhtim”.