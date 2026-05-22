Gojo bez plasmana u glavni turnir Roland Garrosa

xkolbert-press GeosvanyxCafassox via Guliver

Hrvatski tenisač Borna Gojo (ATP-172.) ostao je bez plasmana u glavni ždrijeb Grand Slam turnira Roland Garrosa nakon što je u petak u finalu kvalifikacija bolji od njega bio austrijski tenisač Jurij Rodionov (ATP-158.).

U meču koji je trajao sat i 40 minuta Gojo je napravio dvije neprisiljene greške i ni jednom nije oduzeo servis suparniku, dok je svoj izgubio tri puta. Prvi je set bio izjednačen do samog kraja kada je Rodionov napravio break za vodstvo 6-5, a onda servirao za osvajanje seta. U drugom setu je Rodionov oduzeo servis najprije za vodstvo od 4-3, a onda i za 6-3.

Ovo je bio njihov prvi međusobni ogled.

Gojo je jedini put u glavnom ždrijebu drugog Grand Slam turnira sezone igrao 2022. Bio je blizu i ovaj put, ali Rodionov je bio bolji.