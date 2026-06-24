Ovako su igrači BiH navijali za Hrvatsku protiv Paname

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(AP Photo/Stephanie Scarbrough) via Guliver Image

Dok odbrojavaju sate do odlučujuće utakmice grupne faze protiv Katara na Svjetskom prvenstvu, reprezentativci Bosne i Hercegovine slobodno su vrijeme u Seattleu iskoristili za praćenje zbivanja na najvećoj nogometnoj smotri.

Nogometni savez Bosne i Hercegovine objavio je fotografiju iz hotela na kojoj se vidi nekoliko bh. reprezentativaca okupljenih ispred televizora kako zajedno, u opuštenom ozračju, prate nastup Hrvatske protiv Paname u okviru drugog kola skupine L.

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Ove scene iz tabora Zmajeva još su jedna potvrda sjajnih odnosa koji vladaju između igrača i sportskih kolektiva iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Iako su maksimalno usredotočeni na vlastite obveze i povijesni meč koji ih očekuje, bh. nogometaši pokazali su veliko zanimanje za nastupe susjeda.

Hrvatska je na kraju stigla do vrijedne pobjede od 1:0 pogotkom Ante Budimira, a nema sumnje da je taj rezultat obradovao i reprezentativce BiH.

Pred Zmajevima je sada najvažniji izazov dosadašnjeg dijela prvenstva – dvoboj protiv Katara koji izravno odlučuje o plasmanu u nokaut-fazu, a utakmica se igra večeras u 21 sat.