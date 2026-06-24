Barbarez uoči Katara: Veza između reprezentacije i navijača svakim je danom sve jača i to je naša pobjeda

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xNayraxHalm Sportspressphoto_SPR170076 via Guliver

Zmajevi će večeras u Seattleu (21 sat) protiv Katara igrati za plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, a uoči susreta medijima se obratio izbornik Sergej Barbarez.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se pred jednom od najvažnijih utakmica posljednjih godina.

Na početku konferencije govorio je o zdravstvenom stanju momčadi te istaknuo kako stručni stožer nema većih problema s ozljedama.

“Uvijek postoje sitni problemi. Na ovako dugom turniru normalno je da poneki igrač izostane dan ili dva, ali ništa zabrinjavajuće. Svi će, osim Tarika Muharemovića, biti na raspolaganju za utakmicu”, rekao je Barbarez.

Izbornik Bosne i Hercegovine naglasio je kako njegova momčad neće mijenjati pristup bez obzira na to što mnogi reprezentaciju vide kao favorita u ovom dvoboju.

“Nama nikada nije cilj braniti se 90 minuta. Naravno, postoje razdoblja utakmice kada protivniku prepustite inicijativu, ali imamo svoju ideju igre i želimo pobijediti. Isto želi i Katar jer i njima pobjeda može donijeti prolazak dalje. Vidjet ćemo čija će želja biti jača”, poručio je.

Jedno od pitanja odnosilo se na kapetana Edina Džeku, o kojem je Barbarez govorio s velikim poštovanjem.

“Jedan i jedini. Sretan sam što sam njegov trener. Teško je riječima opisati emocije koje osjećate prema nekome poput njega. Privilegij je imati ga u momčadi i nadam se da će mlađi igrači nastaviti njegovim putem”, istaknuo je.

Na kraju konferencije Barbarez je još jednom naglasio koliko mu znači podrška navijača Bosne i Hercegovine.

“Vrlo smo zadovoljni uvjetima koje ovdje imamo. Igrači su sretni i motivirani. Neizmjerno sam ponosan na to gdje se nalazimo, s kim radim i koliko smo napredovali kao skupina. Naši navijači to prepoznaju i zato ih dolazi toliko na utakmice. Nadam se da će ih sutra biti 30.000 kao u Los Angelesu. Veza između reprezentacije i navijača svakim je danom sve jača. Presretan sam što sam dio ove priče i što imamo priliku izboriti plasman u drugi krug Svjetskog prvenstva”, zaključio je Barbarez.

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Katara igra se večeras u Seattleu. Po vremenu u Bosni i Hercegovini susret počinje u 21 sat, dok je u Seattleu početak zakazan za 12 sati po lokalnom vremenu.