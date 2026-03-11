Ovako je Diego Simeone prokomentirao odluku Tudora

Podijeli :

AP Photo/Jose Breton via Guliver

Trener Atletico Madrida Diego Simeone priznao je da je ostao zatečen potezom privremenog trenera Tottenhama Igora Tudora koji je već u 17. minuti zamijenio vratara Antonina Kinskog u njihovom susretu Lige prvaka. Argentinski strateg, poznat po svom temperamentu uz aut-liniju i velikom iskustvu na najvećoj sceni, priznao je kako tako nešto još nikada nije vidio u profesionalnom nogometu.

Mladom češkom vrataru povjerena je velika odgovornost u jednoj od najtežih nogometnih atmosfera u Europi, no njegova večer na stadionu Metropolitano brzo se pretvorila u noćnu moru. Kinsky je djelovao nesigurno pod snažnim pritiskom Atleticove napadačke linije, a domaća momčad nemilosrdno je kažnjavala svaku pogrešku.

Visoki presing Atletica stvarao je paniku u obrani Spursa, a Kinsky je u nekoliko situacija djelovao potpuno paralizirano. Njegove pogreške ubrzo su dovele Tottenham u ozbiljne probleme, zbog čega je Tudor reagirao potezom koji se rijetko viđa na ovoj razini natjecanja.

Već u 17. minuti mladi je vratar morao napustiti teren, a umjesto njega u igru je ušao Guglielmo Vicario u pokušaju da stabilizira momčad i zaustavi nalet domaćih. No šteta je već bila učinjena. Atletico je nastavio dominirati i na kraju slavio uvjerljivu pobjedu 5:2.

Nakon utakmice novinari su Simeonea pitali za komentar Tudorove odluke.

“Ne, nikada to nisam vidio u profesionalnom nogometu. To nije moj problem, nego njihov – problem trenera i vratara. Mi smo usredotočeni na sebe, a ne na tuđe odluke”, rekao je Simeone.

Za argentinskog trenera ova pobjeda nije bila važna samo zbog rezultata, nego i zbog načina na koji je njegova momčad nametnula ritam utakmice. Atletico je agresivnim pristupom i visokim pritiskom uspio natjerati Kinskog i obranu Tottenhama na rane pogreške, čime je praktički već u prvom dijelu odlučio susret.