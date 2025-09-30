Otkriveno kolika je Mourinhova plaća u Benfici

Podijeli :

AP Photo/Ana Brigida via Guliver

Ovog se ljeta ponovno vratio u Benficu.

Legendarni portugalski trener Jose Mourinho pristao je na najnižu plaću u posljednja dva desetljeća.

Mourinho je prošlog mjeseca dobio otkaz u Fenerbahčeu nakon što je završio 11 bodova iza prvaka Galatasaraya, a kao razlog navedena je želja kluba za atraktivnijim nogometom, piše Mirror.

Predsjednik Benfice Rui Costa je otkrio da dvogodišnji Mourinhov ugovor vrijedi oko tri milijuna eura neto u prvoj sezoni, dok će se u drugoj popeti na četiri milijuna eura.

“Neću reći ukupan iznos, nisam ovlašten reći koliko zarađuje. Jeste li to pitanje postavili Sportingu i FC Portu? Trener ovakvog kalibra ima svoju cijenu”, rekao je Costa za TVI/CNN Portugal.

“Mislim da nije u redu govoriti o njegovoj plaći na televiziji. To je vrijedan ugovor. Nije iznad onoga što je Roger Schmidt zarađivao. To vam mogu reći, ali nemojte me tražiti da kažem koliko zarađuje”, dodao je.

Nakon dodatnog pritiska spomenuo je brojke.

“To je otprilike ta brojka. Nije pitanje transparentnosti ili ne, mislim da nije logično da predsjednik Benfice otkriva koliko određena osoba zarađuje.”

Ugovor sadrži i posebnu raskidnu klauzulu koja bilo kojoj strani omogućuje prekid suradnje 10 dana nakon posljednje utakmice sezone.

“On poznaje i poštuje trenutnu situaciju Benfice, toliko da je prihvatio klauzulu koja je rijetka. Klub plaća, a ako on ode, on plaća. Za raskid njegovog ugovora, iznos je manji od polovice njegove godišnje plaće”, pojasnio je Costa.