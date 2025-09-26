VIDEO / Mourinho preokretom do druge pobjede na klupi Benfice, Ivanović ušao s klupe

Podijeli :

Jose Mourinho stigao je do svoje druge pobjede u trećem susretu na klupi Benfice.

Njegovi nogometaši su preokretom svladali Gil Vicente i s 2:1 pobjedom stigli do 17 bodova nakon sedam kola.

Luis Esteves sjajnim pogotkom iz slobonjaka doveo je goste u vodstvo u 11. minuti, no grčki golgeter Vangelis Pavlidis je s dva pogotka (18′) i (26′-11m) odveo Benficu do pobjede. Hrvatski napadač Franjo Ivanović u igru je ušao u 68. minuti.

U devetoj minuti sudačke nadoknade drugog dijela, gosti su ostali s igračem manje. Branič Santos Hevertton u igru je ušao u 87. minuti, a onda je u četvrtoj i devetoj minuti dodatka zaradio dva žuta kartona, odnosno isključujući crveni.

Portugalski velikan se sada okreće obvezama u Ligi prvaka, gdje 30. rujna gostuje na Stamford Bridgeu kod Chelseaja. Mourinho se tako vraća na stadion na kojem je pisao povijest s “Bluesima” , a sada će s Benficom pokušati pomrsiti račune svom bivšem klubu.

