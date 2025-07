Otkriveni detalji Petkovićevog odlaska iz Dinama: ‘Pitao sam ga imamo li dogovor, on je rekao – nemamo’

Podijeli :

Ulrik Pedersen/Cal Sport Media via Guliver

Bruno Petković u lipnju je otišao iz Dinama, a prije nekoliko dana postao je službeno igrač turskog Kocaelispora.

Predsjednik Uprave Dinama, Zvonimir Boban, u velikom se intervjuu za službenu stranicu kluba dotaknuo i odlazaka iz Maksimira. Otišao je kapetan Arijan Ademi, otišao je Bruno Petković, Marko Pjaca… Boban je otkrio detalje razgovora s njima.

“Red je spomenuti da su naši izbori kod Moharramija i Ristovskog jednostavno bili da moramo ići dalje. Oni su puno dali, posebno Rile. O Ademiju da ne govorimo. Ja sam mu praktički rekao što ti kažeš ja prihvaćam unaprijed. S Brunom je bilo drugačije, ja sam znao da s motiviranim Petkom sam već pola prvenstva pobijedio. Ja sam se nadao da može povesti momčad kao pravi kapetan, ali za to je bila potrebna jedna prekretnica u tome kako on vidi sebe kao profesionalca i nogometaša. Jednostavno sam ga pitao da bude pravi kapetan i podrži nove igrače i trenera. Moraš otići na veći stadij profesionalizma, ne znam koliko si zdrav. Ako si zdrav napravit ćemo sve za tebe. Ja se nadam da možeš odraditi tri sezone života. Ja sam rekao jel’ imamo dogovor, on je rekao – nemamo, ja moram razmisliti. Tada sam rekao da mora ići svatko svojim putem. Na takvom sam mjestu da sam vidio da može biti samo problem i za njega i za sve te mislim da je najbolje bilo da se oprostimo. Rastanak sam dogovorio u miru sa svojim prijateljem Ivanom Cvjetkovićem koji mu je dugo menadžer. Bio je to bolan rastanak, ali možda i dobar za Dinamo i Brunu. Evidentno je bilo da je teško ići dalje.”

Također je težak rastanak bio s Pjacom.

“Marko je meni uvijek bio drag igrač. Jedan pravi zagrebački dečko. Ne možeš ga ne poštovati i ne voljeti. Kod njega smo vidjeli da više nije toliko svjež na terenu. Ja sam rekao da ćemo ga pripremiti, doći će novi kondicijski trener. Napravit ćemo sve, ali ja ne mogu ići u sezonu da imaš klauzulu koja je presedan da mu jedna minuta u novoj sezoni garantira još jednu godinu ugovora koji je ozbiljan i neka je jer je Pjaca ozbiljan igrač. Rekao sam skini tu klauzulu, ako odigraš nekoliko mjeseci dobro nije problem. On je odlučio također sporazumno pronaći drugačiji put. Ja mu želim sve najbolje.”

Puno se pisalo o smanjenju ugovora.

“To je jedna sramotna laž. To je bilo toliko glupo, neodgovorno i idiotski napraviti. Sigurno sam puno puta napravio krive stvari u životi, suočio sam se s njima i svojim greškama, ali takvu glupost stvarno ne bih mogao nikada napraviti. Takvu štetu Dinamu i instituciji u poslovnom, ljudskom i profesionalnom smislu. Smanjivati postojeće ugovore igračima je osuditi klub na trajnu sramotu. Ne znam od kuda ta priča. Bilo je jedino priče o novim eventualnim ugovorima jer se u međuvremenu donijela neka regulativa koju je donio IO. Da na moju preporuku, ali ljudi su izglasali. Da bi mi smanjivali postojeće ugovore je jedna sramotna laž, ali ne možeš sve demantirati. Nastojao sam se fokusirati na ono što je bitno za Dinamo. Puno radio, nadam se dobro radio. Na te male zločestoće, ne mogu se opterećivati s njima.”

Ademi je sada u mađarskom Ujpestu, Petković će igrati za turski Kocaelispor, a Pjaca još nema klub, no šuška se da bi trebao potpisati ugovor sa saudijskim klubom Al-Najma.

Cijeli Bobanov intervju pročitajte OVDJE.