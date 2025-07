VIDEO / Boban otkrio što Dinamu još treba i poručio: ‘Sad je vrijeme da se podvuče neka crta’

Podijeli :

Predsjednik Uprave Dinama Zvonimir Boban prvi put komentirao aktualnosti i zbivanja u klubu.

Prvo pitanje koje je Boban dobio bilo je – što mu je to trebalo?

“Ljudi prvo polaze od sebe i normalno da pitaju i komentiraju. Ljudi puno vole Dinamo, Dinamo je velik, normalno da raspravljaju o meni i onom što bih trebao i ne bih trebao. Svatko ima svoj životni put. Kad gledam svoj životni put on je obilježen ovim klubom i ovim bojama. Ja sam dijete oca povjerenika, odrastao u Imotskom, s 13 godina došao u barake Hitrec Kacian škole, tu sam živio dvije godine praktički podno zapadne tribine iza juniorskog terena, s bratom i ostalim talentiranim klincima iz regije. S 15 i pol sam već bio priključen prvoj momčadi, sa 16 sam počeo igrati, a s 18 i pol sam kod našeg dragog Ćire Blaževića postao kapetan Dinama. Cijeli moj život je obilježio ovaj klub i nakon svih tih lutanja, tu gdje sam se davao i Fifi i Uefi i drugom klubu kojeg puno volim, jasno o Milanu govorim, pa sam se dao i njemu neki kraći period. Bila je uvijek želja i san doći i raditi u moj klub. Tako da iz te perspektive mogu reći da sam presretan i počašćen da mogu dati sve ono što mogu i znam mom klubu. Nadam se da ću napraviti dobre stvari. Ja tu nisam sam. Nadam se da će ljudi biti zadovoljni s našim radom, dat ću sve od sebe. Na kraju krajeva što god da mi se dogodi nemam problem s tim. Jasno mi je da je ovo jedna velika vjetrometina, to je nogomet, ova pozicija je velika i zahtjevna i duboko sam svjestan svoje odgovornosti. Ali, sve što mi bude bit će mi s mojim klubom i s mojim narodom. Nemam problema, sve oke, trudit ću se.”

Koliko su Dinamovo proljeće i Velimir Zajec utjecali na povratak u klub?

“U potpunosti. Bez takvog pokreta mi ne bismo imali ovakav Dinama. Pravi narodni, građanski, zagrebački, hrvatski, dinamovski Dinamo. To je jedan povijesni moment koji se neće ponoviti. Nešto što je toliko bitno za sve nas i čega nismo svjesni. Vrlo brzo smo izgubili respekt za te ljude nepotrebno. Bad Blue Boysi, Velimir Zajec i ‘proljećari’ su napravili nešto veliko. Zajec će zauvijek na jedan drugačiji način ostati u mom srcu.”

U medijima se od vašeg dolaska uvijek piše ‘Boban je doveo, Boban je potpisao’, kako gledate na to?

“Malo žalosno, Dinamo je prevelika institucija da ga se personalizira s bilo kim. Ja sam samo jedan od onih koji rade i vole Dinamo. Ja jesam jako odgovoran, ali tu staje priča. Ja se nadam da će ta retorika promijeniti i na kulturu onih koji su dovoljno nekulturni da to ne shvaćaju. Nekad je i meni ‘pun k’ Zvone Bobana. Ja sam nastojao šutjeti i raditi, sad je vrijeme da se podvuče neka crta. Na kraju krajeva, odlučivat će vrijeme i rezultati kao i uvijek u nogometu.”

Prijelazni rok?

“Mislim da smo izabrali puno dobrih igrača, koji razumiju nogomet, kretanje, ono što će od njih tražiti Mario Kovačević. Trebat će proći vremena. Pozitivno je što su svi maksimalno nabrijani. Neki stari imaju strašnu volju završiti karijeru ovdje. Ovo je miks mladih i starih igrača. Dinamo se mora natjecati, mora pobjeđivati. Trčat će se 300 na sat, dokazivat će da vrijede za ovaj dres. Svi moraju razmišljati da im Dinamo mora biti posljednja ultimativna razina.”

Je li zatvoren prijelazni rok?

“Potrebna nam je treća špica i možda jedan klasni veznjak. McKenna i Beljo kad su došli, riješili smo centralnu osovinu i sad imamo sve na mjestu da odradimo dobru sezonu i da Dinamo bude pravi. Više nemamo pritisak da momčad nije kompletirana.”

Ovo ljeto je završilo poglavlje jedne generacije koja je Dinamu dala pregršt uspjeha.

“Bila je to jako teška odluka, osobno sam se nadao mirnijoj revoluciji. Znao sam da ima strašno puno igrača koji po meni nije za Dinamo. Ta generacija je obilježila zadnjih nekoliko godina i koji su nas zadužili. U zadnje dvije godine je to izgledalo umornije i sporije to je jasno. S druge strane se nadaš da ih možeš ponovno motivirati da taj prijelaz bude bolje. Nažalost se dogodilo i zbog odluka igrača da krenu drugim putem. Sa svima smo na elegantan način našli rješenje. Ljudi su krenuli svojim putem i želimo im svu sreću. Mi moramo ići dalje. Dinamo je ostajao i bez većih igrača. Dinamo će sve preživjeti, a mi ćemo otići i odlazimo.”

Najviše su prašine podigli odlasci Petkovića i Pjace.

“Red je spomenuti da su naši izbori kod Moharramija i Ristovskog jednostavno bili da moramo ići dalje. Oni su puno dali, posebno Rile. O Ademiju da ne govorimo. Ja sam mu praktički rekao što ti kažeš ja prihvaćam unaprijed. S Brunom je bilo drugačije, ja sam znao da s motiviranim Petkom sam već pola prvenstva pobijedio. Ja sam se nadao da može povesti momčad kao pravi kapetan, ali za to je bila potrebna jedna prekretnica u tome kako on vidi sebe kao profesionalca i nogometaša. Jednostavno sam ga pitao da bude pravi kapetan i podrži nove igrače i trenera. Moraš otići na veći stadij profesionalizma, ne znam koliko si zdrav. Ako si zdrav napravit ćemo sve za tebe. Ja se nadam da možeš odraditi tri sezone života. Ja sam rekao jel imamo dogovor, on je rekao nemamo, ja moram razmisliti. Tada sam rekao da mora ići svatko svojim putem. Na takvom sam mjestu da sam vidio da može biti samo problem i za njega i za sve te mislim da je najbolje bilo da se oprostimo. Rastanak sam dogovorio u miru sa svojim prijateljem Ivanom Cvjetkovićem koji mu je dugo menadžer. Bio je to bolan rastanak, ali možda i dobar za Dinamo i Brunu. Evidentno je bilo da je teško ići dalje.”

Također je težak rastanak bio s Pjacom.

“Marko je meni uvijek bio drag igrač. Jedan pravi zagrebački dečko. Ne možeš ga ne poštovati i ne voljeti. Kod njega smo vidjeli da više nije toliko svjež na terenu. Ja sam rekao da ćemo ga pripremiti, doći će novi kondicijski trener. Napravit ćemo sve, ali ja ne mogu ići u sezonu da imaš klauzulu koja je presedan da mu jedna minuta u novoj sezoni garantira još jednu godinu ugovora koji je ozbiljan i neka je jer je Pjaca ozbiljan igrač. Rekao sam skini tu klauzulu, ako odigraš nekoliko mjeseci dobro nije problem. On je odlučio također sporazumno pronaći drugačiji put. Ja mu želim sve najbolje.”

Puno se pisalo o smanjenju ugovora.

“To je jedna sramotna laž. To je bilo toliko glupo, neodgovorno i idiotski napraviti. Sigurno sam puno puta napravio krive stvari u životi, suočio sam se s njima i svojim greškama, ali takvu glupost stvarno ne bih mogao nikada napraviti. Takvu štetu Dinamu i instituciji u poslovnom, ljudskom i profesionalnom smislu. Smanjivati postojeće ugovore igračima je osuditi klub na trajnu sramotu. Ne znam od kuda ta priča. Bilo je jedino priče o novim eventualnim ugovorima jer se u međuvremenu donijela neka regulativa koju je donio IO. Da na moju preporuku, ali ljudi su izglasali. Da bi mi smanjivali postojeće ugovore je jedna sramotna laž, ali ne možeš sve demantirati. Nastojao sam se fokusirati na ono što je bitno za Dinamo. Puno radio, nadam se dobro radio. Na te male zločestoće, ne mogu se opterećivati s njima.”

Probudila se euforija u gradu s brojnim pojačanjima, radi se o novoj ekipi, trebat će vremena da sve sjedne na svoje. Ako nam možete objasniti, koje su prednosti ovakvog formiranja nove ekipe, a koje su eventualno mane?

“Ja zahvaljujem svim navijačima Dinama na toliko energije koju pokazuju svakodnevno. Išao sam na par malonogometnih turnira od Boysa, svi ljudi su strašno uzbuđeni. Svi ljudi trebaju znati da pogurati vrijeme ne možemo, kupiti vrijeme ne možemo. To je jasno velika negativna stavka u ovome. Mi imamo praktično nekoliko igrača koji je ostalo Mišića, Kuleta, Nevistića i Theophilea. Oni su nekakav stup. Toga smo duboko svjesni, nitko nije mesija. Napravili smo najbolje što možemo, izabrali smo puno dobrih igrača koji razumiju nogomet i igrača koji trebali brzo pohvatati konce onoga što će od njih tražiti Kovačević. Neko vrijeme će morati proći, to je jednostavno tako. S druge strane, pozitivno je što su svi nabrijani, imaju nevjerojatnu volju dokazati da su igrači za Dinamo. Neki stariji imaju želju tu završiti karijeru. To je ipak miks mladih i iskusnih igrača. Dinamo se mora natjecati i pobjeđivati. Ja se nadam da će ovo biti već ovu godinu što ne mogu garantirati. Ali to da će se trčati 300 na sat i dokazivati da vrijediš Dinama i tog dresa:”

Poljud? Dinamo je pružio podršku Hajduku nedavno. Kakva je suradnja s velikim rivalom?

“Ja sam igrao u Jugoslaviji kad se pjevalo Dinamo i Hajduk – dva su kluba bratska. Samo na takav način gledam na Hajduk. Isto tako želim da nikad ne uzmu bod Dinamu. Oni su veliki rivali i bez tog rivalstva hrvatski nogomet ne bi imao smisla. Hajduk je veliki klub koji godinama nije uspio ono što je Dinamo. Želim Hajduku sve najbolje da bude uvijek veliki rezultatski, ali ne preko leđa Dinamu. Lijepo je kako Dalmatinci doživljavaju svoj klub, ustvari svi hajdukovci, ne moraš biti Dalmatinac da voliš Hajduk. Ostajemo najljući rivali, nastojat ćemo ih pobijediti svaki put.”

Navijači? Statut – jedan član – jedan glas?

“Svi smo igrali i živjeli za njihov pljesak. Živimo za priznanje tih ljudi. Oni imaju pravo kritizirati, biti nekad i preagresivni, ali ako žele dobro klubu, onda ništa nije problem. Čiji je ovo klub? Svih dinamovaca. Svih nas koji volimo Dinamo. Nova statutarna promjena će definirati puno toga i potpuno će demokratizirati klub. Dobro je i što su mandati smanjeni na 10 godina, odnosno dvaput po pet godina. Dinamo postaje potpuno navijački narodni klub. Klub svojih članova. Hvala navijačima što ruše rekord po broju članova.”

Poruka navijačima?

“S osobne razine da ću se strašno truditi, živjeti za ovaj klub s onim što znam. Hvala ljudima koji nam daju toliko podrške, koji imaju toliko vjere. Dajte nam strpljenja. Uvjeren sam da će se rezultati brzo vidjeti. Sretno Dinamu, sretno nama.”