VIDEO / Kakav šok za Fener: U 11. minuti sudačke nadoknade ostali su bez pobjede s igračem više!

Nogometaši Fenerbahčea pobjedom u 23. kolu protiv Kasimpase mogli su se izjednačiti na vrhu s Galatasarayem, no u 11. minuti sudačke nadoknade gosti su zabili za 1:1 s igračem manje.

Sve bitno na utakmici dogodilo se zapravo u sudačkoj nadoknadi, za koju je prvotno označeno da će se igrati osam minuta, no kasnije se igralo 15 minuta.

U 90+3′ gosti su ostali s igračem manje kada je Mortadha Ben Ouanes dobio drugi žuti karton, a Fener je to brzo iskoristio i preko Marca Asensija dvije minute kasnije stigao do vodstva i, činilo se, pobjede.

No, onda se u 11. minuti nadoknade ukazao Jim Alleviah i zabio za veliki bod Kasimpase, koja se bori za ostanak, dok je Fener propustio priliku izjednačiti se na vrhu s Galatom.

Podsjetimo, Fenerbahče na titulu turskog prvaka čeka još od sezone 2013./2014.