Livaković sve bliži Dinamu? ‘Dva važna uvjeta su zadovoljena’

Jučer su turski mediji objavili da bi se Dominik Livaković, koji je otpisan u Fenerbahčeu, mogao vratiti u Dinamo.

Fenerbahče traži klub kojem bi ga mogao posuditi ili prodati, a među opcijama se spominje i zagrebački klub.

Sada Večernji list doznaje da Livaković želi samo u Dinamo i da bi se iduća dva tjedna mogao vratiti u Maksimir.

“Posao je još daleko od realizacije, no dva važna uvjeta su zadovoljena – Livi apsolutno želi u Dinamo, a Dinamo, saznajemo, itekako želi i njega. No, sada slijedi onaj teži dio, uvjeriti Turke da ga puste u Maksimir, bilo kroz posudbu ili kroz transfer koji ne bi puno koštao.

Fenerbahçe je za Livakovića 2023. godine Dinamu platio 6,5 milijuna eura, pa je sigurno da ga ne žele sada vratiti besplatno, već će probati vratiti barem dio uloženog. Ne nužno od Dinama, već od bilo kojeg kluba koji želi Livakovića. Dinamov adut je pak to što je Liviju Dinamo apsolutni broj jedan i želi se vratiti. Nije mu važan ni novac, svjestan je da u Dinamu ne može imati ista primanja kao u Turskoj“, piše Večernji list.

Slijede pregovori između Zvonimira Bobana i čelnika turskog kluba, a sve će zasigurno pratiti i izbornik Zlatko Dalić. Njemu je Livaković i dalje prvi izbor, no mora pronaći klub gdje će redovito braniti kako bi spreman dočekao Svjetsko prvenstvo 2026., na koje će se Hrvatska vrlo vjerojatno plasirati.

