Petković napušta Tursku? Evo kojem klubu je postao glavna meta

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xSeskimphotox via Guliver

Bruno Petković uskoro bi mogao promijeniti adresu. Ciparska Omonio ozbiljno je zagrizla za njegovo dovođenje, no posao je, pišu insajderu, vrlo kompliciran i daleko od realizacije.

Ciparski medij Meridian Sports piše kako je Omonija iz Nikozije u potrazi za novom udarnom iglom u napadu, a jedno od glavnih imena na njihovom popisu želja je povremeni hrvatski reprezentativac Bruno Petković!

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Ciprani navode kako se radi o iznimno zvučnom, ali i prilično kompliciranom poslu, koji je još daleko od realizacije. Petković, koji trenutačno nastupa za turski Kocaelispor, iza sebe ima bogat životopis s Dinamom i 42 nastupa uz 11 pogodaka za Vatrene.

Omonia pod svaku cijenu želi napadača koji će napraviti razliku i podići momčad na višu razinu, a iako su svjesni da će transfer biti težak zbog igračeva ugovora i financijskih potraživanja, Petković je ubilježen kao jedna od glavnih meta ciparskog kluba za ovo ljeto.