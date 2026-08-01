Brutalan napad predsjednika Celja na novinara: ‘Riera bi te danas rastrgao’

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Predstavljanje Benjamina Verbiča kao novog nogometaša Celja, umjesto da protekne u znaku povratka jednog od najboljih igrača u povijesti kluba, preraslo je u oštru polemiku predsjednika kluba Valerija Kolotila s predstavnicima medija.

Verbič se nakon 11 godina vratio u matični klub i s Celjem potpisao četverogodišnji ugovor. Slovenski reprezentativac istaknuo je da je ispunio obećanje koje je godinama ponavljao — da će se, ako se ikada vrati u slovenski nogomet, vratiti isključivo u dres Celja. Predsjednik kluba nije skrivao zadovoljstvo zbog realiziranog transfera.

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“Kad su mi Benjamina prvi put predstavili u Turskoj, rekli su mi da je najbolji nogometaš u povijesti Celja. Slažem se s tim. Želim da gradimo momčad na takvim temeljima”, rekao je Kolotilo.

Međutim, drugi dio konferencije protekao je u potpuno drugačijem tonu. Prvi čovjek Celja iskoristio je priliku za oštru kritiku načina na koji slovenski mediji prate klub i domaći nogomet.

“Svi moramo odgovorno raditi svoj posao. Besmislice koje pišete i pitanja koja postavljate ne pridonose slovenskom nogometu. Ne možemo stalno kritizirati i očekivati da će sutra biti bolje. Moramo surađivati i zajedno napredovati”, poručio je Kolotilo.

Ocijenio je potom kako novinari previše pozornosti posvećuju pogreškama i negativnim temama.

“Umjesto da pomažete, tražite probleme i pogreške kako biste podigli čitanost i popularnost na društvenim mrežama. Ako smo mi lošiji, bit ćete i vi lošiji. Ovisite o nama i o nogometašima. Ako napredujemo, napredujemo zajedno”, dodao je predsjednik Celja.

Kolotilo je zatim izravno prozvao novinara Radija Val 202 Marka Cirmana, koji godinama prati zbivanja u Celju te na društvenim mrežama redovito analizira igre momčadi. Predsjedniku kluba zasmetale su njegove kritike nakon uzvratne utakmice protiv Egnatije u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

“Marko, obraćam se tebi. Sjećaš li se kako je prije dvije godine Riera bio ljutit na tebe? Kritiziraš od prvog dana kada stvari ne idu najbolje. Isto si učinio i prije dva dana. Riera bi te danas rastrgao. Pišite kada griješimo, ali zašto nikada ne pišete ono što je dobro? Samo negativne stvari”, rekao je Kolotilo.

Između predsjednika Celja i Cirmana potom je uslijedila kraća rasprava, tijekom koje je novinar odgovorio da može i prestati pratiti klub, što bi značilo da će na konferencijama za medije ubuduće biti još manje novinara.

Slovenski mediji ocjenjuju da je ovakav istup predsjednika Celja bio neprimjeren, posebno imajući u vidu da klub posljednjih godina uglavnom dobiva pozitivne reakcije zbog dobrih rezultata u domaćim natjecanjima i Europi. Ističu i kako je kritika sastavni dio novinarskog posla te da javno prozivanje novinara nije primjeren način komunikacije s medijima.