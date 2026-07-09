Olmo progovorio o ‘maltretiranju’ u Dinamu: ‘Bio je veći pritisak nego na SP-u!’

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

U jeku sjajnih igara za Španjolsku na Svjetskom prvenstvu, Dani Olmo dao je veliki intervju za uglednu španjolsku Marcu.

Između brojnih tema, zvijezda španjolske reprezentacije i Barcelone još se jednom s velikim poštovanjem i ponosom osvrnula na svoje nogometne početke u Dinamu, naglasivši kako ga je boravak u Hrvatskoj trajno oblikovao i kao čovjeka i kao nogometaša.

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Novinar Marce podsjetio ga je na izjavu bivšeg portugalskog reprezentativnog vratara i golmana modrih Eduarda koji je rekao da je u svlačionici Dinama Olmo na početku proživljavao “nešto kao bullying”. Na to se veznjak nasmijao i ponudio sjajnu anegdotu o natjecateljskom duhu koji vlada u Maksimiru:

“Nije baš bio bullying! Istina je da sam bio dijete u iznimno natjecateljskoj svlačionici i na početku nisam baš znao kako se postaviti. Igrao bih s njima nogometni tenis, a Eduardo je bio prava natjecateljska zvijer. Ja sam bio najmlađi, a on mi nije dopuštao da pogriješim niti jedan dodir, niti jedno odigravanje u zid. Igrajući s njim osjećao sam veći pritisak nego kada igram na Svjetskom prvenstvu!”

Olmo je objasnio kako je upravo u Hrvatskoj izgradio čvrstinu koja mu danas omogućuje da briljira na najvećoj sceni.

“Istina je da mi je taj hrvatski mentalitet ostao duboko urezan. Taj njihov natjecateljski gen. Imaju doista divljenja vrijedan karakter i mentalni sklop, ne samo u nogometu nego u bilo kojem sportu. Hrvatska je zemlja s izrazito malim brojem stanovnika u usporedbi sa Španjolskom ili Njemačkom, ali taj gen koji posjeduju tjera ih da se uvijek bore do krajnjih granica.”