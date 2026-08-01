Evo tko je novi kandidat za predsjednika FIFA-e

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AP Photo/Eduardo Verdugo via Guliver Image

Gianni Infantino mogao bi se suočiti s najozbiljnijim izazovom u svojoj dosadašnjoj karijeri na čelu FIFA-e.

Kako prenosi engleski talkSPORT, predsjednik CONCACAF-a Victor Montagliani (60) ozbiljno razmatra ulazak u utrku za prvog čovjeka svjetskog nogometa na predstojećim izborima.

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Razlog rastućem pritisku na Infantina leži u valu nezadovoljstva njegovim nedavnim potezima, a kap koja je prelila čašu bio je kontroverzni plan “FIFA Forward Enterprise” (FFE), kojim je predviđena prodaja udjela FIFA-inih natjecanja privatnim investicijskim fondovima. Iako je Infantino ponudio poticaj od 40 milijuna dolara svakom od 211 saveza članica radi potpore do sredine rujna, plan je naišao na žestok otpor UEFA-e, CONCACAF-a i Azijske nogometne konfederacije (AFC), pa je na koncu povučen.

Šezdesetogodišnji Kanađanin na čelu je CONCACAF-a od 2016. godine, a ujedno obnaša i dužnost potpredsjednika Vijeća FIFA-e. Montagliani je bivši predsjednik Kanadskog nogometnog saveza te jedan od ključnih ljudi koji su osigurali zajedničko domaćinstvo Svjetskog prvenstva 2026. godine za SAD, Kanadu i Meksiko.

Navodi se kako Montagliani sa svojim timom razmatra dvije opcije: izravno sučeljavanje s Infantinom na izborima ili nastavak političkog pritiska koji bi aktualnog predsjednika primorao na povlačenje. Ako CONCACAF (41 članica) i UEFA (55 članica) udruže snage, stvorili bi blok od 96 saveza, što bi predstavljalo nepremostivu prepreku za Infantinov reizbor pod uvjetom da postoji snažan zajednički kandidat.

Što se tiče europske kuće nogometa, predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin navodno ne želi izravan sukob na predsjedničkim izborima FIFA-e te mu je primarni cilj ostati na čelu UEFA-e i nakon idućeg proljeća. S druge strane, čelnik Paris Saint-Germaina Nasser Al-Khelaifi nema ambicija uključiti se u utrku, dok se u europskim nogometnim krugovima raspravlja o imenima poput vlasnika varšavske Legije Dariusza Mioduskog.

Čelnik Afričke nogometne konfederacije (CAF) Patrice Motsepe, i dalje je bliski saveznik Infantina te se ne očekuje njegova kandidatura prije 2031. godine, kada Infantinu službeno istječe pravo na novi mandat.

Svi savezi koji žele istaknuti kandidaturu imaju rok do 18. studenoga, kada službeno završava prijava, dok će se izbori održati istoga dana u marokanskom Rabatu.