Hrvatski trener dobio otkaz nakon 17 utakmica: ‘To je bila jedina opcija’

Ivan Prelec više nije trener danskog prvoligaša Vejlea, odlučilo je vodstvo kluba. Nakon 16 kola Vejle se nalazi na posljednjem mjestu s jednom pobjedom, četiri remija i devet poraza, a iako je u Kupu izborio osminu finala, klub je procijenio da je potrebna promjena.

“Vejle Boldklub je nakon nedjeljnog poraza od Sønderjyske Fodbolda u Superligi odlučio prekinuti suradnju s hrvatskim glavnim trenerom Ivanom Prelecom. Odluka je donesena zbog izostanka rezultata i potrebe da se promijeni sadašnji trend”, stoji u klupskom priopćenju.

Sportski direktor Mikkel Hemmersam o otkazu Prelecu rekao je:

“Pratili smo razvoj situacije i pokrenuli smo više procesa koji su trebali promijeniti ono što se događalo tijekom zadnjih pet utakmica. Moramo priznati da krivulja ide u pogrešnom smjeru i na to moramo reagirati.

U Vejleu su se dogodile velike promjene preko ljeta, posebno u igračkom kadru i stručnom stožeru, ali procijenili smo da smo procesu dali dovoljno vremena. Bilo nam je važno iskoristiti sve mogućnosti koje imamo na raspolaganju kako bismo preokrenuli situaciju, ali kada unatoč tome ne vidimo rezultatsko poboljšanje, otkaz treneru postaje posljednja i jedina opcija.”

Podsjetimo, Prelec je vodio Vejle od ožujka 2022. do rujna 2024., tijekom 96 utakmica. Vratio je klub u prvu ligu, ali je otišao zbog nezadovoljstva ambicijama i politikom kluba. Kasnije se vratio nakon promjene vlasništva, uz obećanje o jačanju momčadi.

Njegov povratak ipak nije donio željeni rezultat, a dodatni pritisak stvorila je činjenica da je zamijenio popularnog Steffena Kielstrupa, koji je prošle sezone uspio spasiti klub od ispadanja.

