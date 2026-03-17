Goal: Musa je najbolji napadač u ligi uz Lionela Messija

Kevin Jairaj-Imagn Images via Guliver

Ugledni portal pohvalio je hrvatskog napadača koji igra u MLS-u.

Goal se osvrnuo na učinak hrvatskog napadača iz Dallasa Petra Musu (28).

“Petar Musa obično se ne spominje kao obavezna MLS atrakcija koju se mora vidjeti. Teško da ćete izvan područja Dallasa viđati dresove s Musinim imenom, a utakmice FC Dallasa u pravilu nisu “najtraženija karta u gradu” kad gostuju na drugim stadionima poput Lionela Messija, Son Heung-mina ili sada Jamesa Rodrigueza“, piše Goal pa dodaje:

“Ipak, Musa bi mogao biti najbolji napadač u ligi koji ne nosi desetku Inter Miamija. Musa je to dokazao u subotu navečer protiv na glasu čvrste obrane San Diego FC-a, i to na njihovom stadionu, postigavši nevjerojatan hat-trick i izborivši remi 3:3. Time je nastavio impresivan početak sezone za hrvatskog reprezentativca, koji sada ima pet golova u četiri utakmice.

Musa i u inozemstvu ostavlja dojam. Prošle godine As je pisao da su se oko napadača motali klubovi iz Premier lige. Transfer se nije ostvario, ali ako zadrži ovakav ritam, pogotovo ako izbori mjesto u hrvatskoj reprezentaciji za Svjetsko prvenstvo, ovog bi ljeta mogao postati vrlo tražena, “velika” meta na tržištu”, zaključuje se u tekstu.

Otkako je stigao u Dallas, Musa je zabio 41 gol u 71 nastupu u svim natjecanjima i tako potvrdio status ključnog igrača momčadi.