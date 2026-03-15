Sjajno izdanje hrvatskog napadača: Zabio hattrick i donio bod svojoj momčadi

Hrvatski napadač bio je prvo ime utakmice.

Petar Musa s tri gola predvodio je svoj Dallas do konačnih 3:3 protiv San Diego FC-a.

Hrvatski reprezentativac bio je prvo ime susreta s hattrickom, a treći gol zabio je duboko u sudačkoj nadoknadi i tako domaćinu donio veliki bod u utakmici prepunoj preokreta.

Prvi put je Musa zabio u 41. minuti smanjivši na 2:1. U 54. minuti bio je siguran s bijele točke za 3:2, a onda je u petoj minuti nadoknade, nakon asistencije Bernarda Kamunga, loptu poslao u mrežu za konačnih 3:3.

Musa je stigao do pet golova u prva četiri kola i sada je najbolji strijelac MLS-a.