Dambrauskas radi sjajan posao: Neporažen je u 8 mjeseci i vodi klub prema povijesnom naslovu prvaka

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Valdas Dambrauskas ostvaruje sjajne rezultate sa Sabahom u azerbajdžanskoj ligi. U 26. kolu njegova je momčad slavila 4:2 na gostovanju kod Araz Naxçıvan.

Do kraja prvenstva ostalo je još sedam kola, a Sabah, uz utakmicu više, ima čak deset bodova prednosti ispred aktualnog prvaka Qarabaga.

Bivši trener Hajduka na dobrom je putu da prekine dominaciju Qarabaga, koji je osvojio posljednja četiri naslova. Još od 2010. godine naslov prvaka osvajali su isključivo Qarabag i Neftchi Baku – Qarabag čak 11 puta, a Neftchi četiri puta. Qarabag se pritom istaknuo i u Europi s brojnim nastupima u grupnim fazama UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League i UEFA Champions League.

Dambrauskas je Sabah preuzeo prošlog ljeta i od tada upisao samo jedan poraz, i to protiv Imisli FK krajem kolovoza. Velik korak napravio je pobjedom nad Qarabagom 2:1 u prosincu, nanijevši im jedan od rijetkih ligaških poraza.

Sabah ima najefikasniji napad u ligi i gol-razliku +45, a izborio je i polufinale Kupa, gdje je u prvoj utakmici remizirao 2:2 s Qarabagom. Uzvrat je na rasporedu 22. travnja. Momčad vrijedi oko 15,6 milijuna eura, gotovo dvostruko manje od Qarabaga. Jedan od važnih igrača je i Ivan Lepinjica.

Klub je osnovan 2017. godine, brzo je stigao do prve lige, ali još nije osvojio naslov. Najveći uspjeh mu je drugo mjesto u sezoni 2022./23., a među bivšim trenerima su Željko Sopić i Krunoslav Rendulić.

Dambrauskas je u Hrvatskoj ostavio dobar dojam vodeći HNK Gorica i Hajduk, s kojim je 2022. osvojio Hrvatski nogometni kup – prvi trofej kluba nakon gotovo deset godina. U prvenstvu je također bio drugi, što nitko prije njega nije uspio godinama.

Unatoč tome, smijenjen je nakon devet kola sljedeće sezone poslije remija sa HNK Šibenik, u potezu koji je tada izazvao čuđenje, a zamijenio ga je Mislav Karoglan. Nakon odlaska iz Hajduka vodio je OFI Crete, AC Omonia i Diosgyori VTK.